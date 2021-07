Inn4Mech: l’importanza della meccatronica nel settore “Off-Highway” (12-15 luglio)

Una trentina di relatori provenienti dal mondo tecnico e accademico, quattro workshop e sei sessioni plenarie distribuite su quattro giorni di incontri in diretta streaming dal palco di Riva del Garda Fierecongressi.

Sono questi i numeri della seconda edizione di “Inn4Mech”, il forum internazionale dedicato al mondo della meccatronica in programma dal 12 al 15 luglio prossimi ed organizzato da Trentino Sviluppo in collaborazione con Dana Incorporated. Tema di quest’anno, la rivoluzione che attraversa il settore Off-Highway, che include trattori, mietitrebbie, escavatori, pale gommate, veicoli da cantiere, macchine per la movimentazione dei materiali, grazie a tecnologie e soluzioni innovative volte a migliorarne funzionalità, usabilità, sicurezza e sostenibilità. Una quattro giorni dedicata agli esperti di un settore sempre alla ricerca di soluzioni innovative per le specifiche esigenze del mercato e per raggiungere eccellenti livelli di competitività e qualità.

La seconda edizione di Inn4Mech 2021 dedicherà particolare attenzione sia agli aspetti legati alla “Scienza”, sia a quelli relativi alle “Tecnologie e Soluzioni” del settore Off-Highway.

In particolare i quattro workshop tecnici, che per motivi di sicurezza sanitaria quest’anno si terranno esclusivamente in diretta streaming, saranno incentrati su Green Machines (miglioramenti dell’efficienza, elettrificazione, infrastrutture), New Materials and Processes (sensori e attuatori, materiali futuristici, manifattura additiva), Smart Machines (progettazione di precisione, guida autonoma, infrastrutture), Smart Technologies (manutenzione predittiva, sensori e attuatori, automazione, Big Data e IoT) e Open Innovation. Un’occasione imperdibile per tecnici e ingegneri, titolari di PMI, docenti universitari e PHD di tutto il mondo di partecipare a un evento unico in cui trovare un ambiente di confronto collaborativo in cui convergono competenze, tecnologie e soluzioni all’avanguardia.

“Centrale nella quattro giorni di incontri – osserva Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo – sarà anche il tema della sostenibilità ambientale, che è da sempre di cruciale importanza per la Provincia autonoma di Trento, che ne ha fatto uno dei settori strategici per lo sviluppo del territorio. Quello dell’Off-Highway è infatti un segmento che, grazie all’ottimizzazione dei processi e delle tecnologie, può incidere in modo significativo sulla riduzione dell’inquinamento a livello mondiale”.

Oltre agli aspetti più tecnici, grazie alle sei sessioni plenarie che accompagnano i workshop si parlerà inoltre di trend tecnologici e di mercato. Il forum è infatti un evento specialistico, ma offre anche l’opportunità di spaziare nel vasto mondo della tecnologia a 360 gradi. Oltre alla meccatronica applicata all’Off-Highway si discuterà per esempio di intelligenza artificiale, elettronica, informatica, stampa 3D e prototipazione, fabbriche del futuro, macchine intelligenti e di tutte quelle nuove professionalità di cui questo settore, ma non solo, ha oggi più che mai bisogno.

“I mezzi Off-Highway – spiega Ettore Cosoli di Dana Incorporated – in questi ultimi anni seguono un trend in continua crescita, nei volumi produttivi (poco meno di 5 milioni di veicoli prodotti nel mondo) e nei contenuti tecnologici, per offrire funzionalità assistite, semi-automatiche e automatiche facilmente integrabili su macchine da lavoro intelligenti, per una maggiore sicurezza, efficienza, produttività e sostenibilità”.

Tra gli illustri relatori di quest’anno anche nomi di spicco come Giulio Lanza (Capgemini Engineering), Sergio Soares (CNH Industrial), Salvatore Majorana (Kilometro Rosso) e Silvia Gross (Università di Padova). Ospite speciale Christophe Dominiak, Senior VP e CTO di Dana Incorporated, azienda Platinum sponsor dell’evento assieme a Bonfiglioli Spa (Silver sponsor).

Il 15 luglio, al mattino, verrà organizzato anche un evento di B2B virtuale, dedicato alle tecnologie meccatroniche applicate al settore dei veicoli, aperto ad aziende di tutta Europa, in collaborazione con la rete Enterprise Europe Network.

Tutte le informazioni sul sito di Inn4Mech, dove ancora per alcuni giorni è possibile iscriversi ad un prezzo scontato.