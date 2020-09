Innovation by Design 2020: il robot “Gita” premiato con la menzione d’onore

Gita, il rivoluzionario robot progettato, sviluppato e prodotto da Piaggio Fast Forward, è stato insignito con la menzione d’onore agli Innovation by Design 2020 della rivista Fast Company nella categoria “mobilità”. Fast Company è il magazine leader mondiale nel settore dei media aziendali, con un’attenzione particolare per l’innovazione nella tecnologia, la leadership e il design. Premio particolarmente ambito nel settore industriale, Innovation by Design è l’unico concorso che riconosce la creatività come la risultanza dell’incrocio tra design, business e innovazione.

Gita è il primo innovativo progetto di Piaggio Fast Forward, la società del Gruppo Piaggio con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro. È un robot carrier della tipologia “follow me”, unico nel suo genere, in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un’autonomia di 4 ore.

Gita viene prodotto nel nuovo stabilimento di Piaggio Fast Forward situato nel quartiere di Charlestown, a Boston, e la commercializzazione, iniziata lo scorso novembre sui canali on-line, prevede una prima fase dedicata al mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.

“Siamo orgogliosi di essere stati inclusi da Fast Company nell’elenco delle principali aziende innovatrici al mondo, con le quali condividiamo la passione per il design e lo consideriamo centrale per lo sviluppo di prodotti e servizi” – ha commentato Greg Lynn, CEO di Piaggio Fast Forward. “Le nuove abitudini portano a comunità maggiormente inclusive e connesse, che favoriscono lo spostamento a piedi. Questo premio è il riconoscimento del lavoro svolto con Gita per ridefinire la micro-mobilità del nuovo secolo.”