Inside Final Fantasy VII Remake, online l’Episodio 2

Offrendo interviste di creatori, artisti e sviluppatori del gioco, Inside FINAL FANTASY VII REMAKE offre uno sguardo esclusivo ai segreti che si celano dietro alla realizzazione di uno dei videogiochi più attesi di tutti i tempi.

Questo secondo video racconta la storia ed i personaggi di FINAL FANTASY VII REMAKE grazie alle testimonianze di celebri membri del team di sviluppo:

Yoshinori Kitase (Producer)

Kazushige Nojima (Story & Scenario)

Motomu Toriyama (Co-Director – Scenario Design)

In FINAL FANTASY VII REMAKE, i giocatori visiteranno un mondo in cui l’enigmatica compagnia elettrica Shinra controlla l’energia vitale del pianeta. Cloud Strife, un ex membro dell’unità d’élite della Shinra, i SOLDIER, convertitosi in un mercenario, aiuta un’organizzazione anti-Shinra di nome Avalanche.

Il primo gioco di questo progetto è ambientato nella città di Midgar ed è un’esperienza completamente a sé stante pensata per i giocatori di GdR che vogliono personaggi indimenticabili, una storia emozionante e l’abilità di scegliere il proprio stile di gioco con un sistema di battaglia che mescola azione frenetica in tempo reale con combattimenti strategici basati sui comandi.

FINAL FANTASY VII REMAKE sarà disponibile su PlayStation 4 dal 10 aprile 2020. La demo di FINAL FANTASY VII REMAKE è disponibile al download su PlayStation 4.

