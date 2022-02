instax mini Evo Hybrid: la fotocamera analogica dal cuore digitale

L’attesa è finita, la nuova fotocamera istantanea instax mini Evo Hybrid è ora disponibile in tutti i migliori negozi di fotografia e tecnologia. Con un look sofisticato e classico instax mini Evo combina l’emozione e il divertimento delle funzionalità delle fotocamere istantanee analogiche all’impareggiabile tecnologia fotografica digitale, per memorizzare, condividere e stampare le immagini.

Scegliere un’esperienza analogica o digitale e decidere quali immagini sono da stampare istantaneamente, quali da condividere e quali da memorizzare per un uso successivo, da oggi è possibile anche grazie alla tecnologia offerta da FUJIFILM instax mini Evo, uno strumento unico per raccontare il quotidiano e per la condivisione di istanti preziosi.

L’unicità della mini Evo è costituita dalle dieci modalità poste sull’obiettivo integrato e dieci opzioni di filtri per effetti cinematografici che offrono 100 diverse combinazioni per esprimere se stessi e creare scatti unici e irripetibili. Inoltre, stampando su pellicola istantanea instax mini, la mini Evo crea la più alta qualità di stampa istantanea instax, mai raggiunta finora, con 600 dpi se stampata direttamente dalla fotocamera.

mini Evo dispone di uno schermo LCD da 3 pollici sul retro, in modo che si possano selezionare le immagini, aggiungere cornici, modificare, stampare e regolare le impostazioni delle stesse. Il tutto è supportato da una batteria integrata agli ioni di litio, per scattare fino a 100 foto. Uno slot per schede Micro SD assicura che ci sia spazio adeguato per memorizzare le immagini per una successiva fruizione, mentre lo specchio selfie aiuta a ottenere un autoritratto perfetto ogni volta.

Con mini Evo viene rilasciata la nuova App instax mini Evo Smartphone che utilizza la tecnologia Bluetooth. Aggiunge una serie di nuove funzioni avanzate, tra cui “Immagini trasferite” (Transferred Images) per inviare sul proprio smartphone tutte le foto con cornice instax scattate con mini Evo. Inoltre, funge anche da stampante fotografica con la funzione “Direct Print”, per stampare qualsiasi foto dal rullino dello smartphone. E non è tutto, sono incluse anche capacità di scatto remoto e opzioni di archiviazione delle immagini per il massimo della versatilità.

instax mini Evo Hybrid, nella classica finitura combinata di nero e argento, è disponibile al prezzo suggerito di 199,99 euro iva inclusa.

Ad accompagnare il lancio della mini Evo, una nuova pellicola istantanea instax mini Stone Gray, ossia un nuovo contrasto sul tradizionale look con bordo bianco. L’elegante bordo grigio fa risaltare le immagini stampate in modo vivido.

La pellicola istantanea instax mini Stone Gray è disponibile in una confezione singola da 10 scatti al prezzo suggerito di 10,99 euro iva inclusa

La pellicola istantanea instax classica bordo bianco è disponibile nella confezione singola da 10 scatti al prezzo suggerito di 9,99 euro iva inclusa e nella confezione da 20 scatti al prezzo suggerito di 17,99 euro iva inclusa.