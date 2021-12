Inter e Moncler: una partnership per i prossimi tre anni

Inter e Moncler annunciano una nuova collaborazione: in linea con la sua passione per il design, l’innovazione, la cultura e le community globali, Moncler diventa Official Formal Wear Partner del Club per i prossimi 3 anni.

La collaborazione riflette la missione di Moncler di spingersi oltre gli orizzonti del lusso e della moda per esplorare nuovi linguaggi e nuovi scenari, creando un legame vibrante tra due marchi iconici che considerano Milano come la loro casa.

Con questa partnership, Moncler prosegue il suo percorso di evoluzione nella cultura della condivisione e della collaborazione, accogliendo la comunità calcistica nel suo universo a più voci, mentre l’Inter compie un altro passo in avanti nella sua espansione globale oltre il campo da calcio, nelle dimensioni del lifestyle e della moda.

Moncler vestirà la prima squadra dell’Inter, l’allenatore Simone Inzaghi e la dirigenza del club per gli impegni formali della stagione 2021-22, con una collezione di 15 capi e accessori nei colori simbolo dei Nerazzurri. Lo stile dell’outerwear Moncler è interpretato con uno spirito rilassato e dinamico per un total-look esclusivo che unisce stile disinvolto ed eleganza sartoriale. Paolo Pellegrin, fotografo di Magnum, ha ritratto i giocatori Hakan Çalhanoğlu, Joaquín Correa, Denzel Dumfries, Edin Džeko, Lautaro Martinez e il coach Simone Inzaghi con i look della collezione Moncler.

Due capsule distinte, per i giocatori e il top management, caratterizzano la linea Inter x Moncler svelando una selezione raffinata di capi culto della Collezione Moncler Autunno/Inverno, adattata a soddisfare le esigenze degli impegni formali della squadra. I capi principali sono personalizzati con un doppio logo ricamato e specchiato, formato dal patch feltrino di Moncler sul braccio sinistro e dall’emblema dell’Inter “IM” sulla destra. La collezione è completata da una serie di accessori coordinati che sintetizzano l’incontro tra i mondi del lusso e del calcio.

Una capsule di 5 modelli sarà disponibile in esclusiva dal 7 dicembre sul sito ufficiale del Brand

Ogni articolo in edizione limitata è un autentico oggetto da collezione che fonde i valori estetici dei due partner per regalare un’emozione indelebile agli amanti della montagna e ai tifosi più instancabili.