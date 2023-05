International MINI Meeting (IMM) 2023: un’esplosione di passione e sostenibilità

Tantissimi, variopinti e divertiti sono gli appassionati di MINI che ogni anno si riuniscono per celebrare il loro “BIG LOVE” in un evento molto speciale: l‘International MINI Meeting (IMM). Questo raduno, organizzato dal MINI Owners Club, lo storico club fiorentino, con il supporto di MINI Italia, si è svolto quest’anno dal 25 al 29 maggio, con il verde del Chianti come suggestiva cornice.

Fondato nel 1978 da amanti delle Mini classiche, l’IMM si è trasformato nel più grande evento annuale del mondo per i club e i fan del marchio MINI. Questo incontro è diventato un momento ideale per unire le Mini classiche con la nuova generazione di modelli, creando un ponte tra la storia e l’attualità del marchio. Durante l’evento, al hu Norcenni Girasole Village, sono state esposte numerose MINI che hanno ripercorso idealmente il legame tra passato, presente e futuro del marchio. In particolare, l’IMM’23 ha ospitato la presentazione in anteprima nazionale della MINI Concept Aceman, un modello che esplora le possibilità future del marchio.

Oltre alla presenza di numerose vetture in esposizione, l’IMM ha offerto ai partecipanti la possibilità di acquistare ricambi e accessori per le loro MINI, nonché di provare i modelli attuali, inclusi quelli elettrici. L’atmosfera del raduno era quella di un vero e proprio festival, con musica dal vivo che univa le anime di tutti i partecipanti.

Il programma dell’evento era ricco di attività che hanno animato e intrattenuto la numerosissima community di MINI lovers presenti. Più di 6000 appassionati, con 1600 vetture, hanno partecipato ai quattro giorni di festa, culminati con una spettacolare parata di oltre 800 vetture provenienti da tutto il mondo che hanno sfilato sulle colline fiorentine.

“L’IMM è un’occasione per condividere e diffondere i valori di inclusione, solidarietà, responsabilità ed attenzione per il pianeta che sono racchiusi nella filosofia di MINI Big Love for the People, Big Love for the Planet”, dichiara Federica Manzoni, Head of MINI Italia. L’IMM rappresenta la massima espressione del concetto di “BIG LOVE”, che MINI è orgogliosa di poter celebrare con tutta la vasta community MINI in cinque giornate all’insegna del divertimento.

Oltre alle attività all’interno del villaggio, i partecipanti hanno potuto esplorare la splendida campagna toscana, godendo appieno dell’esperienza MINI. Durante questi momenti, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere la mobilità sostenibile che fa parte del DNA del marchio.