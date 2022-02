INTIMISSIMI: ecco la collezione NIGHTWEAR ’22

La collezione Nightwear Primavera 2022 di Intimissimi declina eleganza, semplicità e romanticismo su fibre di origine naturale come il cotone e il modal, per la donna di oggi che ama scegliere per il proprio guardaroba stili sempre diversi che si adattino ai differenti momenti della giornata.

Ecco allora una proposta di capi tutta da vivere con leggerezza, con cui giocare per combinare al meglio dei look che siano in grado di soddisfare gusto e tendenze non solo per la notte, ma anche per i momenti di tempo libero e relax.

Si tratta di una collezione davvero ampia che presenta romantiche flanelle di cotone leggero con motivo vichy rosa chiaro o grigio su modelli adatti agli ultimi mesi ancora rigidi dell’inverno. Leggere felpe di cotone organico abbinate a t-shirt con manica lunga o corta per un mood “marinaretto” rigorosamente in navy blue. Delicate costine jacquard in cotone ton-sur-ton in tinte neutre come il rosa per modelli più semplici come una maglia camicia o con scollo tondo da abbinare a pantaloni palazzo o più aderenti con polsino. Immancabili le stampe floreali su modal in modelli lunghi o corti: si inaugura la primavera con un intramontabile motivo con fiori di ciliegio incorniciati da fini ed eleganti profili neri. Sempre presente anche il completo “rubato” al guardaroba maschile, con una morbida tela gessata resa romantica da delicati merletti effetto uncinetto.

Tantissime proposte che vediamo indossate da due donne in un contesto en plain air, all’interno di atmosfere bucoliche, luminose e leggere che richiamano la natura e invitano ad una libertà di stile. Capi da scoprire, da combinare e mixare per dei look che soddisfino al meglio le diverse esigenze.