Intimissimi: ecco la nuova collezione in seta P/E 2023

Per la stagione Primavera/Estate 2023, il Intimissimi reinventa una delle sue fibre più iconiche attraverso un’esplosione di colori vivaci e di tendenza: la seta

La campagna pensata per questa collezione racchiude tutti i codici di femminilità del Brand, unione di stile ed eleganza, e vede protagonista una palette cromatica intensa e vibrante per camicie dal taglio classico in pura seta, indossate da tre bellissime donne in una tiepida giornata di primavera. I capi della collezione rappresentano la perfetta unione tra design e performance grazie alle caratteristiche uniche della seta, una fibra naturale, leggera e fluida, che garantisce sulla pelle una sensazione di traspirabilità e freschezza.

Moltissime le tonalità proposte, espressione di bellezza e vitalità. In palette il Valentine Pink, un rosa fucsia brillante che si conferma must di questa stagione, l’Apple Mint, una nuance di verde inedito e fresco, ed infine il Digital Turquoise, un turchese d’incredibile profondità con un intenso punto di blu. A questi si affiancano l’arancione Flame Scarlet, il Sweet Lavender dall’allure provenzale e l’Airy Blue, un celeste leggero e delicato.

Una collezione di capi realizzati nella fibra più nobile, fluida e naturale, in grado di reinterpretare una femminilità fresca e contemporanea.