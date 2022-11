Intimissimi presenta la collezione “Thermal”

Intimissimi apre la stagione invernale con la sua nuova collezione Thermal con cashmere. Una linea super soft da alternare in un gioco di sovrapposizioni moderne e caratterizzata da una fibra calda e confortevole, must-have per il periodo più freddo dell’anno.

Parola d’ordine: multifunzionalità. Un valore che si ritrova nei modelli in figura girocollo e collo alto, da portare semplicemente così, sulla pelle. Essenziali ed eleganti da mettere sotto cardigan, giacche e camicie o semplicemente a vista.

Da indossare da soli o abbinati con gli altri capi della linea Thermal con Cashmere, ci sono loro, i pantaloni easy-to-wear, in due silhouette: uno dal taglio dritto e casual, caldissimo sulla pelle, e uno sportivo ma raffinato, dalla silhouette dritta.

Ad arricchire la collezione ci sono i leggings, abbinabili alla maxi-maglia manica lunga e collo alto proposto nelle nuances di tendenza: blooming Pink ed evergreen, o nei must vaniglia e nero. Casual, con volumi oversize è la felpa girocollo, con maniche a kimono e motivo dato dalle impunture sul davanti e sul dietro da abbinare non solo ai capi della collezione, ma anche alle numerose proposte della maglieria Intimissimi

Una novità è sicuramente il cardigan effetto blazer, vera tendenza di stagione. Interessante taglio ricercato che evoca sartorialità, diventando un capo molto versatile e adatto ad accompagnare qualsiasi outfit. Tutti i capi esaltano la qualità del filato e sono stati realizzati per essere portati sia come pezzi unici che mixati l’uno con l’altro: in total look diventano interscambiabili e personalizzabili in un gioco di abbinamento tra forme e colori.