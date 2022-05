Intimissimi Uomo Collezione Mare ’22: un’estate all’insegna del colore

Nuances pastello, eleganti majoliche e stampe colorate, la collezione swimwear 2022 di Intimissimi Uomo esprime voglia di svago e relax per quest’estate in arrivo.

Oltre 60 costumi da bagno pratici e freschi animano la nuova collezione. Presentati in tre diversi modelli, pantaloncino, boxer parigamba e slip, e fino alla taglia XXL, sono pensati per soddisfare ogni stile e ogni vestibilità.

Perfetti sia per una giornata in acqua che per un aperitivo in spiaggia, i modelli long della nuova collezione presentano una fodera interna a slip in microfibra, per una vestibilità confortevole e il massimo sostegno. Nuovo anche il tessuto extra-leggero, morbidissimo e ad asciugatura rapida, per uno swimwear che non è solo bello da vedere, ma anche pratico.

Novità 2022 le micro-stampe ricamate: una lavorazione che dona un effetto tridimensionale per un capo dall’estetica pregiata.

In un’estate di libertà ritrovata non mancano le iconiche e fresche collaborazioni con NBA, Popeye e Snoopy, colorate e dalle fantasie all-over.

Funzionali e di tendenza, i costumi di Intimissimi Uomo, insieme alla collezione di accessori coordinati, dal borsone da spiaggia, alle ciabatte in gomma e i teli mare, contribuiranno a rendere indimenticabile e cool anche questa estate.