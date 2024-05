Intimissimi Uomo: ecco la nuova collezione in lino

La leggerezza e la freschezza del lino incarnano da sempre il lusso e il benessere. Intimissimi Uomo rivela per l’estate una nuova linea che esalta appieno le qualità di questa fibra naturale, conferendole un ruolo di primo piano nel mondo dell’abbigliamento maschile. Con la loro vasta esperienza e una costante ricerca di novità, il marchio riesce a concepire indumenti moderni e trendy, sfruttando il lino in modo versatile e attuale.

Ogni capo della collezione è stato studiato per garantire il massimo comfort e una perfetta vestibilità. Le T-shirt, vero must have dell’estate, sono state completamente rivisitate: lo scollo, più aderente e resistente, insieme al colletto strutturato con costina in lino, conferiscono un tocco di raffinatezza ad ogni outfit. Da quest’anno, saranno disponibili in 3 nuove varianti colore: verde costa, denim e rosso mattone e la vestibilità è stata perfezionata per garantire un comfort superiore.

Le novità non si fermano qui: dalle giornate in ufficio alle serate in spiaggia, le camicie a maniche corte sono la soluzione ideale per un look fresco e curato in ogni situazione.

Iconica anche la versione a maniche lunghe con colletto classico, disponibile in più di 13 colori, tra cui i nuovi giallo, brown, rosso mattone e verde fumo. Perfetta per un look elegante e sofisticato, la camicia in lino è adatta per una cena, una passeggiata o un aperitivo con gli amici. Inoltre, per chi ama un look più casual, è disponibile la variante con scollo alla coreana.

Per la prima volta, due leggere giacche in lino e cotone si inseriscono nella collezione, ideali per un party serale all’aria aperta. Comode e versatili, queste giacche saranno il dettaglio distintivo di un look impeccabile, garantendo eleganza e freschezza anche nelle serate più calde.

Completano la collezione i pantaloni lunghi che presentano importanti novità, tra cui una vestibilità migliorata, chiusura con bottone e zip oltre a una coulisse regolabile in vita e passanti per la cintura, per un tocco di styling in più. I pantaloncini, realizzati con tessuti leggeri e traspiranti, sono invece perfetti per affrontare le giornate più calde.