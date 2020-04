“Io ti vedo, tu mi senti?”, il nuovo format disponibile su Sky Arte

In questo momento difficile in cui è fondamentale rimanere a casa per cercare di combattere il rischio contagio, Sky continua ad essere sempre più vicina al Paese e a portare gratuitamente nelle case degli italiani tutto il meglio delle grandi produzioni di Sky Arte.

A partire da martedì 7 aprile propone, infatti, un nuovo format in onda su Sky Arte che racconta come sta reagendo il mondo dell’arte a questi giorni di quarantena. “Io ti vedo, tu mi senti?”, è il nuovo programma prodotto da Sky Arte e TIWI, completamente realizzato da casa, in onda il martedì e il venerdì su tutti i canali di Sky Arte (il canale satellitare, il canale in streaming, Facebook e Instagram). A “condurre” queste pillole sarà il giornalista Nicolas Ballario, che intervisterà virtualmente vari artisti che stanno facendo attivamente qualcosa contro il coronavirus. Molti di loro, costretti in casa o nei propri studi, inventano nuove opere e performance e le diffondono attraverso i loro canali social. Altri decidono di dare una mano, rivelando il loro volto più umano e solidale attraverso donazioni e raccolte fondi in favore di enti e ospedali impegnati nel contrastare il virus.

Tra gli artisti coinvolti Oliviero Toscani con il suo progetto “Ritratti dalla quarantena” o Valerio Berruti e l’iniziativa “L’Abbraccio più forte” a favore dell’ospedale di Verduno. Proposte anche le iniziative extra-ordinarie di Palazzo Strozzi di Firenze o di Genus Bonanie e Mambo di Bologna.