IONIQ 5 e AS Roma: Mourinho regista per un giorno

L’intero set di produzione funziona grazie a Nuova IONIQ 5, crossover 100% elettrico in grado di caricare qualsiasi dispositivo elettrico grazie all’innovativa funzione Vehicle-to-Load.

Vantando oltre 30 tra premi e riconoscimenti in tutta Europa, Nuova IONIQ 5 diventa protagonista del video insieme all’AS Roma, in un insolito studio di produzione allestito ad hoc nel centro di allenamento di Trigoria. In questa occasione, l’allenatore portoghese dà la carica a luci, impianto audio stereo e a tutti gli schermi presenti sul set che sono collegati direttamente a IONIQ 5.