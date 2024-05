IONIQ 5 N Driving Experience: in pista con Hyundai per un weekend “elettrizzante”

Hyundai Italia presenta l’IONIQ 5 N Driving Experience: un weekend carico di adrenalina che offre al pubblico l’opportunità di prendere il volante della prima vettura Hyundai N 100% elettrica ad elevate prestazioni e di partecipare a vari esercizi di guida, inclusa un’esperienza a bordo della Hyundai IONIQ 6, accompagnati da piloti esperti.

L’evento si terrà il 1 e 2 giugno presso l’autodromo Riccardo Paletti a Varano de’ Melegari (PR), al costo di € 250 a persona per un turno di mezza giornata. Un’occasione senza precedenti per mettere alla prova le proprie abilità al volante di un’auto progettata per combinare il gusto delle prestazioni, tipico dei modelli Hyundai N, con l’avanzata tecnologia dell’elettrico, offrendo così un’esperienza di guida elettrizzante.

Grazie ai suoi 650 CV e 770 Nm, IONIQ 5 N è il modello più potente mai progettato dal brand N. Ma il piacere di guida che offre IONIQ 5 N non passa solo dalla potenza, quanto da una serie di tecnologie meccaniche e soluzioni software appositamente sviluppate per esaltare esperienza di guida e performance.

IONIQ 5 N Driving Experience offrirà quindi la possibilità a tutti i partecipanti di vivere l’emozione della guida ad alte prestazioni elettrica. Ogni turno ha durata di mezza giornata e include – oltre al pranzo direttamente in circuito – due sessioni di guida in pista al volante di Nuova Hyundai IONIQ 5 N e due sessioni di esercizi a bordo di IONIQ 6. Tutte le informazioni relative alla IONIQ 5 N Driving Experience sono disponibili sulla pagina dedicata del sito Hyundai.

Presente in circuito durante il weekend anche Gabriele Tarquini, pilota italiano Campione del mondo con la Hyundai i30 N TCR della FIA World Touring Car Cup 2018 – che ha gareggiato anche in Formula 1 e conquistato numerosi titoli in campionati Turismo. Gabriele, ancora parte della famiglia di Hyundai Motorsport, è stato parte integrante del successo della divisione Hyundai Motorsport Customer Racing, dove è entrato per la prima volta nel 2017 come pilota capo collaudatore nelle prime fasi del progetto Hyundai i30 N TCR capace di conquistare campionati in tutto il mondo.