IONIQ 6: più di 610 km di autonomia e un nuovo concetto di interni

Hyundai ha presentato l’attesissima IONIQ 6, definita Electrified Streamliner, con un filmato digitale in anteprima mondiale.

Il nuovo modello della gamma IONIQ completamente elettrica del brand ridefinisce i confini della mobilità attraverso numerose tecnologie avanzate, caratteristiche e spazi personalizzati e un’elevata autonomia.

Hyundai IONIQ 6 offre un’autonomia completamente elettrica stimata in oltre 610 km secondo lo standard Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), nonché una capacità di ricarica multipla ultraveloce – 400-V/800-V – resa possibile dalla Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group. Inoltre, il nuovo modello presenta quello che può essere considerato lo stile più aerodinamico espresso da Hyundai fino ad oggi, cui si aggiungono numerose caratteristiche avanzate, come il Dual Color Ambient Lighting, l’illuminazione Speed Sync, l’EV Performance Tune-up e l’Electric Active Sound Design (e-ASD), per fornire un’incredibile esperienza di mobilità elettrica.

L’electrified streamliner sfrutta la piattaforma E-GMP per fornire un passo estremamente lungo, pari a 2.950 mm, con ruote da 20 o 18 pollici. Con una lunghezza complessiva di 4.855 mm, una larghezza di 1.880 mm e un’altezza di 1.495 mm, le proporzioni di IONIQ 6 le conferiscono un aspetto decisamente distintivo ed elegante, in un contesto di veicoli elettrici molto simili fra loro.

Gli interni di IONIQ 6 sono stati sviluppati in modo particolare per essere un rifugio confortevole e personalizzato. L’illuminazione Dual Color Ambient Lighting consente al conducente di modificare la percezione dell’abitacolo in base alla sue preferenze, scegliendo tra uno spettro di 64 colori e 6 temi preselezionati. La modalità Speed Sync Lighting aggiunge emozione all’esperienza di guida modificando l’illuminazione attorno ai sedili anteriori in base alla velocità del veicolo.

I sedili anteriori Relaxation Comfort Seats (opzionali) permettono il massimo rilassamento semplicemente regolando l’angolo di seduta. Inoltre, tutti i sedili sono stati realizzati specificamente per modelli completamente elettrici e sono più sottili di circa il 30% rispetto a quelli di altri modelli convenzionali, garantendo più spazio ai passeggeri. Per migliorare l’esperienza a bordo, all’interno sono inoltre disponibili quattro porte USB di tipo C e una di tipo A.

L’esperienza di guida personalizzata di IONIQ 6 è ulteriormente migliorata dall’EV Performance Tune-up, sistema che consente al conducente di regolare liberamente i parametri di guida come la resistenza dello sterzo, la potenza del motore, la sensibilità del pedale dell’acceleratore e, nelle versioni a due motori, la modalità di trazione (automatica, AWD, RWD). Il guidatore può creare diverse combinazioni semplicemente utilizzando i pulsanti e soddisfare appieno le proprie esigenze individuali.

Hyundai IONIQ 6 è dotata anche di Electric Active Sound Design (e-ASD), una tecnologia che rende i veicoli elettrici più emozionanti e a misura d’uomo. Così un suono ottimale, simile a quello di un’astronave, viene aggiunto all’abitacolo e la texture sonora cambia in base alla modalità di guida del veicolo.

Hyundai IONIQ 6 è disponibile con una gamma di motori e pacchi batteria in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. La batteria a lunga autonomia da 77,4 kWh può essere abbinata a due layout di motori elettrici, a trazione posteriore (RWD) con un singolo motore o integrale (AWD) con due motori. La configurazione top di gamma AWD a doppio motore produce una potenza combinata di 239 kW e 605 Nm di coppia, capace di passare da 0 km/h a 100 km/h in 5,1 secondi.

IONIQ 6 vanta livelli di consumo energetico impressionanti. Il consumo di energia della versione con batteria standard da 53 kWh, pneumatici da 18 pollici e configurazione RWD è stimato sotto i 14 kWh/100 km, secondo lo standard WLTP. Questo rende IONIQ 6 uno dei veicoli più efficienti sul mercato dal punto di vista energetico.

L’architettura E-GMP di IONIQ 6 è in grado di supportare ricariche sia a 400-V sia a 800-V, con quest’ultima come standard, senza la necessità di componenti o adattatori aggiuntivi. Con un caricatore da 350 kW, IONIQ 6 può essere ricaricata dal 10% all’80% in soli 18 minuti.

Hyundai IONIQ 6, come anche IONIQ 5, offre l’innovativa funzione Vehicle-to-Load (V2L) che consente ai clienti di fornire energia e caricare qualsiasi dispositivo elettrico; ideale per l’alimentazione di strumenti in casi di necessità, come durante un’interruzione di corrente, ma anche per il campeggio o attività all’aperto. La funzione V2L si attiva attraverso un adattatore accessorio da inserire nella porta di ricarica esterna, oppure utilizzando una seconda presa posizionata sotto il sedile posteriore – utile per ricaricare computer portatili, telefoni e altri dispositivi a bordo.

La plancia modulare di IONIQ 6 integra un display full-touch da 12 pollici per l’infotainment e un cluster digitale, anch’esso da 12 pollici, che ospita tecnologie evolute per un’esperienza digitale avanzata e personalizzabile sulla base delle esigenze dell’utente.

Il sistema di infotainment di IONIQ 6 fornisce in tempo reale una mappatura del raggio di percorrenza residuo in base allo stato di carica del momento e dello stile di guida. I sistemi di connessione dell’auto aiutano anche a cercare e pianificare il percorso migliore per includere una stazione di ricarica lungo il tragitto.

Apple CarPlay e Android Auto risultano ben visibili grazie al display così ampio, mentre il supporto per la multiconnessione Bluetooth consente di associare due dispositivi contemporaneamente, uno per le telefonate e uno per lo streaming musicale. Gli otto altoparlanti dell’impianto audio premium Bose, compreso un subwoofer, sono posizionati strategicamente per un’esperienza di ascolto di alta qualità. Il sistema di navigazione è dotato di aggiornamenti Bluelink® Infotainment/Map.

IONIQ 6 è dotata della versione aggiornata di Hyundai SmartSense, Advanced Driver Assistance Systems, che assicurano sicurezza e comfort su strada. Alcuni allestimenti includono le funzioni avanzate di Junction Crossing, Lane-Changing Oncoming e Lane-Changing Side, oltre all’Evasive Steering Assist. Durante l’attraversamento di un incrocio, se c’è il rischio di collisione con veicoli provenienti da sinistra o da destra, il sistema interviene automaticamente con una frenata di emergenza. Quando si cambia corsia durante la guida, se c’è il rischio di collisione con un veicolo in arrivo o con un veicolo che precede nella corsia adiacente, il sistema fornisce assistenza automaticamente con una sterzata evasiva. Durante la guida, se c’è il rischio di collisione con un pedone che si trova parzialmente nella traiettoria prevista del veicolo, il sistema interviene in automatico con una sterzata per evitarlo.

Altre funzioni di guida semi-autonoma includono l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), che regola la velocità del veicolo per adeguarla al limite di velocità, e l’High Beam Assist (HBA), che può aiutare ad accendere e spegnere le luci abbaglianti di notte per i veicoli in avvicinamento nella corsia opposta.

Hyundai IONIQ 6 è disponibile in una gamma di 12 colori esterni, tra cui Gravity Gold Matte, Abyss Black Pearl, Serenity White Pearl, Curated Silver Metallic, Nocturne Gray Metallic, Nocturne Gray Matte, Transmission Blue Pearl, Biophilic Blue Pearl, Ultimate Red Metallic, Digital Green Pearl, Digital Green Matte e Byte Blue. Per gli interni sono disponibili quattro colori: grigio scuro con grigio chiaro, verde oliva scuro con grigio chiaro, nero con marrone chiaro, oppure nero.

L’inizio della produzione di Hyundai IONIQ 6 è pianificato nel terzo trimestre del 2022. Il programma di lancio sui diversi mercati sarà annunciato successivamente.