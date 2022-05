IonQ e Hyundai ampliano la partnership per il quantum computing

IonQ e Hyundai hanno annunciato un nuovo progetto volto all’applicazione del quantum machine learning alla classificazione delle immagini e al rilevamento di oggetti 3D per la mobilità.

La classificazione delle immagini e il rilevamento di oggetti 3D sono passaggi fondamentali verso la mobilità di prossima generazione, compresi i veicoli autonomi. Insieme, IonQ e Hyundai cercheranno di migliorare la funzionalità computazionale attraverso un apprendimento automatico più efficiente sui computer quantistici, grazie alla loro capacità di elaborare grandi quantità di dati più velocemente e con maggiore precisione rispetto ai sistemi classici.

Utilizzando un sistema avveniristico nella codifica delle immagini in stati quantistici, IonQ è già in un punto avanzato nella classificazione di 43 tipi di immagini di segnaletica stradale, utilizzando i processori quantistici di IonQ. La fase successiva vedrà le due aziende applicare i dati di apprendimento automatico di IonQ all’ambiente di test di Hyundai e simulare vari scenari del mondo reale.

Nell’ambito di questo progetto, IonQ e Hyundai cercheranno di sviluppare tecniche quantistiche per il complesso compito del rilevamento di oggetti 3D, ampliando il lavoro attuale sul riconoscimento dei segnali stradali per includere altri elementi, come pedoni o ciclisti.

L’esecuzione di attività di riconoscimento degli oggetti sull’ultimo computer quantistico di IonQ – IonQ Aria – dovrebbe consentire un’elaborazione più efficiente a costi inferiori, portando allo sviluppo di mobilità più sicure e intelligenti in futuro.

Questa notizia rappresenta anche la più recente iniziativa intrapresa da IonQ e Hyundai, a seguito dell’annuncio avvenuto a gennaio relativo all’inizio della collaborazione per utilizzare i computer quantistici al fine di migliorare le prestazioni, i costi e la sicurezza delle batterie al litio per i veicoli elettrici.