iRobot, il segreto per una primavera senza allergie

La primavera è arrivata portandosi dietro l’aumento della luce diurna, le temperature in salita, l’aria più frizzante e briosa. Il risveglio della natura nasconde infatti un’insidia nota e ineluttabile: l’arrivo delle allergie, che tipicamente provocano raffreddori, lacrimazione, asma allergica e altri sintomi, che sarebbe bene non venissero confusi con altre problematiche date le circostanze nelle quali ci troviamo in questo momento.

Secondo l’American College of Allergy, Asthma and Immmunology (ACAAI), tra i rimedi migliori per ridurre gli effetti delle allergie c’è sicuramente una profonda ed efficace pulizia dei luoghi in cui viviamo, in modo particolare la casa. Per rimuovere polvere, peli di animali e allergeni bisognerebbe infatti pulire spesso i pavimenti ma si tratta di un’attività decisamente poco allettante. Tuttavia, la tecnologia può offrire un significativo aiuto. I robot aspirapolvere di iRobot, per esempio, non solo evitano di faticare, ma assicurano anche risultati pienamente soddisfacenti.

I modelli top di gamma come Roomba i7 e Roomba s9 sono infatti equipaggiati con un filtro ad alta efficienza AeroForce in grado di trattenere il 99% degli allergeni, i pollini e le particelle di diametro pari a 10 mm (1 mm = 1/1.000 mm, un millesimo di millimetro). Inoltre, sfruttando la tecnologia Dirt Detect™ brevettata da iRobot e i sensori integrati, questi modelli riescono a riconoscere le aree che hanno bisogno di una pulizia più profonda intensificando l’azione pulente dove serve. Se dovesse servire un aiuto più vigoroso ci si può affidare a Roomba s9 che può fare affidamento su un nuovo e potente sistema di pulizia la cui potenza aspirante è 40 volte superiore a quella della precedente generazione.

I prodotti iRobot Roomba sono in vendita a partire da 699 euro.