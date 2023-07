Ispirata al mare: arriva la seconda collezione di gioielli di Desigual

Desigual ha recentemente presentato la sua nuova collezione di gioielli, una serie affascinante di 20 articoli placcati in oro 18 carati o in argento sterling, con pietre incastonate, che sono stati creati sotto la sapiente guida della talentuosa designer Gala Meyer. Questo lancio segna un passo significativo per il brand, poiché consolida ulteriormente la sua linea di gioielli e continua a mantenere il suo impegno costante per la qualità e i design unici e audaci, che esprimono la personalità di chi li indossa.

La collezione presenta una vasta gamma di gioielli, tra cui anelli, orecchini, ciondoli, choker e braccialetti. I pezzi sono caratterizzati da elementi distintivi che richiamano la bellezza del mare, come conchiglie rotte e texture di corallo, ma anche motivi astratti come stelle e soli. Le pietre dai colori tenui donano un delicato bagliore a ciascun gioiello, aggiungendo un tocco di magia e mistero.

La collezione sarà disponibile per l’acquisto sia online sul sito ufficiale di Desigual (desigual.com), sia in Spagna presso quattro punti vendita selezionati: i flagship store di Desigual a Madrid (Preciados, 25) e Barcellona (Plaça Catalunya, 9), oltre che presso il negozio del Terminal 1 dell’aeroporto di Barcellona e quello di Passeig de Mare Nostrum (al piano terra della sede aziendale, di fronte al mare). Questa scelta di punti vendita strategici permetterà a un vasto pubblico di avere accesso a queste opere d’arte indossabili.

La collezione rappresenta una meravigliosa espressione di stile, creatività e individualità, riflettendo l’anima eclettica e audace di Desigual.