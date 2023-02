Italdesign festeggia 55 anni e continua a progettare il futuro

È con lo sguardo rivolto al futuro che Italdesign ha festeggiato 55 anni dalla fondazione, forte di un heritage unico e distintivo. Oltre 1100 dipendenti, distribuiti in Italia, Spagna, Germania e Cina, un fatturato in crescita, che nel 2022 ha segnato un nuovo record. Una realtà nota nel mondo per progetti iconici, capace di interconnettere settori e competenze diversi e di integrare servizi avanzati, grazie anche a collaborazioni tecniche e strategiche con eccellenze a livello mondiale.

Nel 1968, Italdesign fu la prima a rovesciare lo stereotipo del bello applicato solo alle vetture d’élite in piccola serie e la sua formula, nel mondo dei carrozzieri, era nuova: lavorare per la grande produzione a livello globale, offrendo un servizio progettuale “chiavi in mano”. Negli anni, l’azienda si è evoluta, ininterrottamente e in modo competitivo: son cresciute le persone, le competenze e sono aumentati gli spazi, gli asset, i servizi, i progetti, i settori di attività, i mercati.

A cinque anni dal lancio del piano strategico NEXT 50, Italdesign festeggia un nuovo step della propria storia e mette in atto diversi progetti ambiziosi. È un momento chiave, una metamorfosi che tocca l’intera azienda, a livello di strategia, produzione e comunicazione.

Il primo passo è stato rivedere il proprio posizionamento a livello globale e presentandosi con una nuova ed efficace brand identity, un’evoluzione del logo corporate ed un nuovo payoff: “Be Ideneers”. “Ingegneri di idee” riassume lo spirito che da 55 anni contraddistingue Italdesign nel settore automotive e, più coerentemente, nel settore della mobilità. Per guidare il cambiamento, Italdesign da sempre ‘progetta idee’ e dà loro concretezza.

L’apertura, nel quarto trimestre del 2022, e l’attuale piena operatività della sede Italdesign a Shanghai amplifica le opportunità di business nel Paese. L’azienda sta inoltre esplorando la possibilità di rafforzare la propria presenza a 360° anche oltreoceano, per meglio supportare i propri clienti in un’area ricca di storici costruttori, startup e newcomer nel settore della mobilità.

Inoltre, grazie a una partnership strategica con Capgemini, Italdesign sta lavorando sulla sostenibilità, preparandosi a redigere il suo primo Corporate Sustainability Report: un lavoro di analisi incentrato sui concetti di LCA (Life Cycle Assessment), di Circular Economy e di Sustainable Operations, nelle attività di stile, di ingegneria e di produzione. In ambito Responsabilità Sociale di Impresa, Italdesign ha strutturato diverse attività, permanenti e temporanee che vedono un forte coinvolgimento della popolazione interna e costituiscono il “pilastro sociale” del framework ESG (Environmental, Social, Governance).

” Italdesign ha un solido heritage – dichiara Antonio Casu, Amministratore Delegato – La propensione al cambiamento e la proiezione verso il futuro ci contraddistinguono dal 1968. Siamo stati disruptive sin dall’inizio della nostra storia e continuiamo ad esserlo con le nostre creazioni visionarie. Ai nostri 55 anni è dedicato Climb-E, che abbiamo sviluppato con Schindler Group e il Politecnico di Torino. Il progetto, che ha debuttato poche settimane fa all’ultimo CES di Las Vegas, propone una soluzione modulare, avveniristica e inclusiva: una capsula che, come dice il nome stesso, si ‘arrampica’ sulle strutture di edifici civili e residenziali, aggiungendo la terza dimensione al mondo della mobilità. Una provocazione improbabile? Forse, ma potrebbe trovare conferme concrete, se pensiamo, ad esempio, alla città verticale lunga 170 chilometri in costruzione nel deserto dell’Arabia Saudita. L’innovazione è da sempre il fil rouge che unisce e guida le nostre funzioni, le nostre attività, e la creatività continua ad avere quello stesso ruolo strategico che aveva 55 anni fa. Con Joaquin Garcia a bordo, come Responsabile del nostro Centro Stile, continueremo a portare nuove idee e a dare il nostro contributo forte e caratterizzante. Continueremo ad esser questo e tanto di più. La nostra aspirazione è essere la prima scelta per tutti i nostri clienti, che siano nuovi o consolidati – e conclude – Tanti auguri Italdesign”.