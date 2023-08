Italia in Miniatura lancia tre eccezionali aperture serali

Italia in Miniatura si illumina di notte, trasformandosi in un affascinante paese dei sogni, un’esperienza imperdibile da vivere durante le tre eccezionali serate di agosto. Sotto le stelle dell’estate, il parco aprirà le sue porte in notturna nelle date del 9, 16 e 23 agosto, accogliendo i visitatori fino alle 22.30, con un’offerta straordinaria di attrazioni e spettacoli mozzafiato.

Già di giorno, Italia in Miniatura è un luogo divertente e affascinante, un’opportunità unica per esplorare i 300 monumenti che riproducono fedelmente le bellezze italiane. Tuttavia, quando cala il sole e il cielo si tinge di blu, il parco si trasforma in una terra magica e incantata. I monumenti, illuminati con cura, si stagliano contro il buio, creando un’atmosfera da fiaba. È un’occasione speciale per ammirare la piccola Italia che prende vita, circondata da trenini che percorrono il paese da nord a sud.

Durante queste serate speciali, Italia in Miniatura si veste di luce, acqua e suono per offrire agli ospiti un’esperienza unica e indimenticabile. Fontane luminose, waterwall ed effetti speciali trasporteranno i visitatori in un mondo onirico, dove ogni angolo è pervaso da una magia senza tempo.

Le attrazioni del parco non conosceranno orario di chiusura fino alle 21, permettendo agli ospiti di ammirare l’Italia dall’alto, grazie alla Torre Panoramica, alla Monorotaia o alla suggestiva Vecchia Segheria, dove Pinocchio si illumina come nel Paese dei Balocchi. La Scuola Guida Interattiva sarà aperta per i piccoli piloti, dando loro la possibilità di vivere un’avventura emozionante.

Venezia by night sarà ancora più suggestiva, con la possibilità di navigare in gondola, accompagnati dalla musica barocca di un Trio d’Archi che suona dal vivo, creando un’atmosfera romantica e affascinante.

Il parco sarà animato da artisti, ballerini e acrobati che renderanno lo straordinario viaggio in Italia di notte ancora più coinvolgente ed emozionante. Dalle 19, in Piazza Italia, i più piccoli potranno essere truccati gratuitamente fino alle 21, mentre dopo quell’orario, la piazza diventerà uno spettacolo di videomapping, trasformandosi in un mosaico danzante di arazzi di luce.

Il gran finale è previsto per le 21:45, con danzatori, bolle giganti, acrobati sotto il cielo delle Alpi e uno spettacolo di schermi d’acqua e fontane luminose che emergono come per magia dai mari. Gli effetti mozzafiato chiuderanno la serata in un crescendo di emozioni.

Per accedere al parco di sera, sarà possibile acquistare un biglietto speciale al prezzo di soli 10 Euro, disponibile esclusivamente durante le tre giornate dell’evento, presso le casse del parco a partire dalle 18.30. Questo biglietto darà la possibilità di godersi tutte le meraviglie del parco durante le serate estive, ma non sarà valido per la tariffa “Secondo giorno.”

Coloro che si troveranno già all’interno del parco durante la giornata potranno rimanere senza costi aggiuntivi e godersi le emozioni della serata fino alle 22.30.

“Un gioiello come Italia in Miniatura deve poter brillare sotto le stelle e vederlo di sera è qualcosa che non si dimentica – dice Patrizia Leardini, C.O.O. di Costa Edutainment – abbiamo deciso di lanciare un biglietto speciale a 10 Euro, perché la magia possa essere davvero alla portata di tutti.”