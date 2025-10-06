Italian Renault 4 Festival 2024: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Connect with us

Published

Dal 19 al 21 settembre 2024, Casole d’Elsa (Siena) ha fatto da cornice a un evento che entrerà nella storia dell’automobilismo d’epoca: l’Italian Renault 4 Festival, il più importante raduno europeo dedicato alla leggendaria vettura francese, ha stabilito un nuovo record con 175 Renault 4 iscritte. Un risultato che conferma la vitalità e l’entusiasmo di una community internazionale che continua a celebrare un’icona senza tempo.

L’atmosfera unica delle colline senesi ha accolto oltre 150 equipaggi provenienti da ogni angolo d’Italia e da numerosi Paesi europei. Dalla Norvegia alla Spagna, dall’Irlanda alla Croazia, fino a Macedonia del Nord, Olanda, Svizzera, Austria, Francia, Germania e Serbia, il raduno ha rappresentato un vero e proprio incontro di culture unite dalla stessa passione. Particolarmente significativa la presenza di un club arrivato persino dall’Algeria, testimonianza concreta di quanto la Renault 4 resti un simbolo universale di semplicità, libertà e avventura.

Durante le tre giornate, Casole d’Elsa si è trasformata in un museo a cielo aperto: tra i vicoli del centro storico e le strade panoramiche della campagna toscana, le coloratissime R4 hanno raccontato oltre sessant’anni di storia dell’automobile, tra aneddoti, restauri impeccabili e ricordi di viaggio. L’evento ha saputo unire generazioni di appassionati, creando un clima di festa e condivisione che rappresenta da sempre l’anima del Festival.

Il successo dell’edizione 2024 segna un punto di svolta: con un’organizzazione impeccabile e una partecipazione internazionale mai vista prima, l’Italian Renault 4 Festival si conferma come il raduno più grande e prestigioso d’Europa dedicato alla mitica “Quattro”.

Gli organizzatori guardano già al futuro: il prossimo appuntamento è fissato per il 2027, e le premesse fanno pensare a un’edizione ancora più emozionante. La passione per la Renault 4 continua a viaggiare nel tempo, portando con sé lo spirito autentico di un’auto che, più di ogni altra, ha saputo unire persone, storie e strade.

