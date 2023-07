It’s Barbie time: arrivano le Barbie da collezione ispirate al film

Sono arrivate le nuove Barbie Margot Robbie direttamente da Barbie Land alla celebre FAO Schwarz, portando con loro gli abiti simbolo del film “Barbie The Movie”. La bambola Mattel, che ha rivoluzionato modelli e schemi, ha preso vita nelle sembianze dell’attrice Margot Robbie, con una collezione di quattro proposte mozzafiato che hanno già conquistato i cuori dei fan.

La prima Barbie Margot Robbie indossa un abito vintage a quadretti rosa, con una collana a margherite e scarpe décolleté rosa pastello. Un look classico e romantico che incarna l’essenza di Barbie Land, dove la protagonista si prepara a vivere il giorno più bello di sempre.

Nella seconda proposta, Barbie Margot Robbie si trasforma in un’autentica cowgirl con un abito western. Gilet in jeans rosa e jeans a zampa d’elefante si abbinano perfettamente a un cappello da cowgirl e stivali bianchi. Un outfit che evoca avventure e sfide in terre selvagge.

Ma la vera sorpresa arriva con il terzo look, in cui Barbie Margot Robbie si prepara per un gigantesco mega party nella Casa dei Sogni. La sua tuta dorata con paillettes, acconciatura a onde morbide, scarpe e gioielli coordinati la rendono una figura scintillante e irrinunciabile. Un modello che incarna l’eleganza e il glamour che Barbie è nota per esprimere.

Ma Barbie non è l’unica a fare il suo ingresso da Barbie Land a FAO Schwarz: anche il mitico Ken è presente e pronto a stupire con un look interamente in denim. Gilet aperto e jeans azzurri chiari sono i protagonisti di questo outfit, ma il dettaglio fashion che fa la differenza sono gli iconici boxer di Ken, che aggiungono un tocco di stile unico.