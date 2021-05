IWC Schaffhausen e Mercedes-AMG lanciano il Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG”

IWC Schaffhausen e Mercedes-AMG hanno presentato il Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG”. Questo orologio è l’ultimo frutto in ordine di tempo della partnership che lega la manifattura di orologi di lusso svizzera e la casa automobilistica tedesca dal 2004.

La collaborazione di lunga data tra la manifattura orologiera di lusso svizzera e il brand di auto sportive Mercedes-AMG si fonda su valori comuni quali la ricerca della perfezione tecnica e di una qualità senza compromessi. Entrambe le società sono state create da visionari dalle idee audaci.

Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” , realizzato in materiali tecnici derivati dal mondo delle auto, è il primo Pilot‘s Watch Chronograph IWC da 43 mm a esibire il calibro di manifattura IWC 69385, nonché il primo Pilot‘s Watch Chronograph con cassa in titanio, un materiale estremamente leggero e resistente ai graffi. La finitura in titanio di grado 5 conferisce all’orologio un aspetto grigio opaco che ricorda la vernice Selenite Grey Magno caratteristica di AMG. Il quadrante presenta fibre di carbonio intessute con precisione, un materiale che deriva direttamente dai componenti in fibra di carbonio di AMG. Questi componenti sono prodotti mediante un processo complesso che prevede l’uso di calore e pressione e sono noti per la loro straordinaria leggerezza e rigidità. Il materiale grezzo è costituito da fibre di carbonio continue lavorate mediante macchine tessili e trasformate in strutture tessili conferendo al prodotto finale il suo caratteristico tessuto “carbon look”. Il quadrante in carbonio nero contrasta con i contatori del cronografo argentati, che ricordano gli strumenti delle auto sportive.

Questo orologio dalle straordinarie prestazioni è alimentato dal calibro di manifattura IWC 69385, un movimento cronografo robusto e preciso che consente misure del tempo di arresto fino a 12 ore. La funzione cronografo è controllata da una ruota a colonne, un componente complesso con due livelli funzionali. Il logo Mercedes-AMG è inciso sul fondello in vetro zaffiro fumé. L’orologio è completato da un cinturino in vitello goffrato nero con impuntura a contrasto e fibbia deployante.

Il Pilot’s Watch Chronograph Edition “AMG” sarà disponibile per le prenotazioni online sul sito IWC, presso le boutique IWC e i rivenditori autorizzati del brand. L’orologio può essere registrato al programma di manutenzione My IWC e usufruire così di una estensione di 6 anni della garanzia internazionale limitata standard di 2 anni.