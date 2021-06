iX: il maxi SUV elettrico di BMW

La BMW iX è pronta per la produzione in serie e approderà sulle strade di tutto il mondo a partire da novembre 2021. Concepito fin dall’inizio per la mobilità puramente elettrica, questo modello si basa su un nuovo toolkit futuristico, il cui vasto potenziale innovativo nelle aree della guida autonoma, del funzionamento, della connettività e dei servizi digitali si traduce in un’esperienza di mobilità premium.

La BMW iX verrà lanciata con la possibilità di scegliere tra due varianti di modello. Entrambe sono dotate di un sistema a trazione integrale elettrica, con una potenza combinata di 385 kW/523 CV nella BMW iX xDrive50 e 240 kW/326 CV nella BMW iX xDrive40. L’efficienza della tecnologia propulsiva abbinata alla più recente tecnologia delle celle della batteria si traduce in un’autonomia – calcolata in base al WLTP – che raggiunge i 630 chilometri nella BMW iX xDrive50 e i 425 chilometri nella BMW iX xDrive40. La BMW iX M60 con una potenza massima superiore a 440 kW/600 CV, promette un’esperienza di guida eccezionalmente sportiva e completamente elettrica.

Il carattere pionieristico della BMW iX traspare chiaramente anche nel suo design esterno. Il carattere pionieristico della BMW iX traspare chiaramente anche nel suo design esterno. Gli interni sono stati concepiti per offrire qualità della vita e benessere. Una grande quantità di spazio e sedili di nuova concezione con poggiatesta integrati creano un ambiente lussuoso. L’assenza di un tunnel centrale consente più spazio per le gambe, per i portaoggetti e per la console centrale che ricorda un mobile di alta finitura. Il pannello di controllo con barre di rilevamento e con input tattile attivo insieme all’interruttore a bilanciere per la selezione delle marce aggiungono alcuni dettagli molto moderni. Oltre al BMW Curved Display, il volante esagonale e l’integrazione del proiettore senza cornice per l’Head-Up Display opzionale contribuiscono a generare un’esperienza di guida completa. È possibile sceglie fra tre diverse finiture per personalizzare gli interni.

Oltre alla protezione acustica per i pedoni, la BMW iX dispone anche di un suono di guida appositamente composto, che aggiunge un tocco emozionale all’esperienza di guida fornendo un feedback autentico in risposta ai movimenti dell’acceleratore e alla velocità. La funzione BMW IconicSounds Electric, inclusa come standard, permette di aggiungere al repertorio acustico anche nuove varianti di suono composte in collaborazione con il compositore di colonne sonore cinematografiche Hans Zimmer.

La tecnologia BMW eDrive di quinta generazione montata nella BMW iX è incentrata su un’unità di trasmissione che riunisce il motore elettrico, l’elettronica di supporto e la trasmissione in un unico alloggiamento. Questa topologia del sistema di propulsione elettrica altamente integrata porta benefici sia in termini di densità di potenza che in efficienza, e allo stesso tempo sfrutta in maniera intelligente lo spazio di installazione nell’area tra l’asse anteriore e quello posteriore.

Entrambi i motori della BMW iX funzionano secondo il principio di un motore sincrono a corrente, dove l’eccitazione del rotore è indotta dall’immissione di energia elettrica piuttosto che da magneti permanenti fissi. Questo permette di avere la coppia di picco disponibile già alla partenza e di mantenerla su una fascia di giri estremamente ampia. La coppia combinata raggiunge un picco di 630 Nm nella BMW iX xDrive40 e un valore ancora più alto di 765 Nm nella BMW iX xDrive50.

La BMW iX sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group a Dingolfing. Sia il veicolo stesso che le celle della batteria saranno realizzati utilizzando energia verde su tutta la linea.