iX3: il primo SUV elettrico di BMW

BMW ha svelato la prima elettrica della famiglia attesa sul mercato entro la fine del 2020. La nuova BMW iX3 incarna l’approccio strategico “Power of Choice”, con cui il brand soddisfa sia le richieste dei clienti sia le normative e apre la strada alla tecnologia BMW eDrive di quinta generazione.

Esteticamente la iX3 mantiene praticamente inalterato il design rispetto alle X3, ad eccezione di alcuni particolari sulla carrozzeria come la griglia e i paraurti ridisegnati che le permettono un Cx di 0,29, il portello di ricarica sul parafango anteriore, i cerchi di lega aerodinamici dedicati da 19 pollici e le finiture esterne azzurre a metterne in risalto l’anima ecologica.

La BMW iX3 adotta una speciale versione della piattaforma CLAR della X3. Le modifiche sono funzionali all’alloggiamento delle batterie di 80 kWh (74 kWh utilizzabili), suddivise in 188 moduli a forma di prisma disposti sotto il pavimento . Ciò riduce il baricentro della vettura di circa 7,5 centimetri rispetto alla BMW X3 a propulsione convenzionale, migliorando sensibilmente la dinamica laterale. Le batterie si rigenerano o attraverso un impianto elettrico in corrente alternata, con potenza di ricarica fino a 11 kW, o da una colonnina in corrente continua, fino a 150 kW: se collegate a impianti con 150 kW, è possibile portarle dallo 0% all’80% della carica in 34 minuti. L’autonomia dichiarata è di 459 km (secondo il ciclo di consumo Wltp).

L’eDrive, giunto alla quinta generazione, contiene il motore da 286 CV e 400 Nm di coppia, la trasmissione e l’elettronica di controllo all’interno di un solo involucro, in modo da ridurre gli ingombri e aumentare la modularità: la BMW iX3 ha il motore e la trazione posteriore. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene portato a termine in 6,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 180 km/h. Le sospensioni adattative sono di serie.

La vettura dell’ Elica sarà proposta in due allestimenti: “Inspiring” che comprende ruote di 19”, fari a led, tetto apribile, clima automatico a 3 zone e varia aiuti alla guida, fra cui il regolatore di velocità adattativo con funzione di arresto e ripartenza nel traffico, e “Impressive” che vanta cerchi in lega leggera da 20 pollici con il nuovo design aerodinamicamente ottimizzato e fari adattivi a LED, oltre ad aggiungere vetri acustici per i finestrini delle porte anteriori, Comfort Access, finiture in pelle Vernasca e sedili sportivi anteriori con supporto lombare.

Il prezzo parte da 73.000 euro.