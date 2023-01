Jabra: a San Valentino cuori connessi anche a distanza

I regali hi-tech sono ormai i più gettonati, per ogni tipo di ricorrenza, San Valentino compreso. Del resto perché accontentarsi dei classici cioccolatini quando si può essere più originali? Qui di seguito alcune proposte targate Jabra per un San Valentino all’insegna dell’hi-tech colorato, avanzato e sicuramente apprezzato.

L’ultima aggiunta di Jabra alla gamma Elite, gli auricolari Elite 5, è pensata per aiutare l’utente a prendersi una pausa con il mondo circostante per connettersi con la persona che per lui/lei conta di più. La tecnologia Hybrid ANC (Active Noise Cancellation) dei Jabra Elite 5 garantisce una cancellazione del rumore più affidabile, su una gamma più ampia di frequenze.

Con gli auricolari Elite 5 una coppia può ascoltare insieme le proprie preferite playlist con un suono potente grazie agli altoparlanti da 6 mm senza temere per la connessione, perché è possibile farlo con due dispositivi contemporaneamente sfruttando la connettività Bluetooth Multipoint e il facile accoppiamento con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair. Inoltre, si accede ad Alexa o all’Assistente Google a mani libere.

Con un’autonomia di riproduzione fino a 7 ore, e fino a 28 con la custodia di ricarica wireless certificata Qi, non ci si dovrà più preoccupare che la canzone in ascolto possa interrompersi nel bel mezzo della riproduzione. Questi dispositivi dall’elegante design danese sono disponibili nei colori Gold Beige e Titanium Black.

Per chi non vuole perdere occasione per sentire chiaramente e nitidamente parole o canzoni d’amore… Gli auricolari top di gamma Jabra Elite 7 Pro sono dotati della tecnologia MultiSensor Voice che offre quattro potenti microfoni con un sensore avanzato di Voice Pick Up in ogni auricolare per garantire un’esperienza vocale eccezionale in qualsiasi luogo.

Una coppia di innamorati può dunque godersi una canzone speciale senza interruzioni o fastidiosi rumori di fondo: dai bassi più corposi agli alti più chiari, questi dispositivi wireless sono piccoli ma potenti e garantiscono un suono di nuova generazione grazie ai loro altoparlanti personalizzati e resistenti. Inoltre, la durata è di 8 ore di riproduzione ininterrotta con l’Advanced Active Noise-Cancellation regolabile e fino a 30 ore con la custodia di ricarica.

Disponibili nei colori Titanium Black, Black e Gold Beige, sono ultracompatti, offrono il massimo comfort per essere indossati tutto il giorno e possono essere personalizzati gratuitamente con una incisione sul case.

Se cercate il regalo perfetto per San Valentino senza dover spendere un patrimonio ma facendo una gran figura, i Jabra Elite 3 fanno proprio al caso vostro. Offrono un suono ricco e bassi potenti a un prezzo estremamente vantaggioso.

Gli auricolari sono progettati per esaltare la fruizione della musica con altoparlanti da 6 mm e con 7 ore di durata della batteria: sarà quindi possibile trascorrere l’intera notte ballando in cucina con la propria anima gemella.

Gli Elite 3 sono pensati specificamente per l’isolamento acustico, aiutando l’utente a rimanere concentrato solo sulla musica che ascolta. Gli auricolari sono inoltre dotati della funzione HearThrough (che permette di ascoltare anche i suoni che ci circondano per non essere completamente isolati dal mondo), di una vestibilità comoda e sicura per tutto il giorno, di un elegante design e di una vasta gamma di colori tra cui Lilac, Light Beige, Dark Grey e Navy.

Gli auricolari Jabra Elite 5, Elite 7 Pro e Elite 3 sono disponibili presso rivenditori selezionati e sul sito Jabra.