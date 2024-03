Jabra: aggiornamenti avanzati per gli auricolari di punta della gamma Elite

A gennaio, Jabra, leader nel settore delle soluzioni audio e video per utenti personali e professionali, ha introdotto una serie di miglioramenti mirati a potenziare le prestazioni degli auricolari wireless della linea Elite, includendo gli Elite 8 Active e gli Elite 10. Queste nuove caratteristiche sono ora accessibili attraverso un aggiornamento dell’applicazione dedicata, che non solo eleva la qualità dell’audio, ma anche la funzionalità e l’esperienza d’uso degli auricolari Jabra di ultima generazione.

Jabra Elite 10

Gli auricolari più comodi della gamma di Jabra offrono un audio migliorato grazie ai nuovi algoritmi di soppressione dei distrattori basati sull’Intelligenza Artificiale, che rendono più efficace, in modo specifico, la riduzione del rumore nella gamma di frequenze della voce umana. Ciò significa che le voci delle persone intorno all’utente impegnato nella conversazione saranno cancellate per ottenere una qualità di chiamata migliore. Inoltre, Jabra ha aggiunto l’ANC (Active Noise Cancellation) durante le chiamate per migliorare ulteriormente l’esperienza. Gli utenti apprezzeranno il blocco della voce di sottofondo fino a due volte migliore, e la nitidezza delle chiamate in ambienti rumorosi come uffici, ristoranti e strade trafficate, con la garanzia di un flusso ininterrotto delle conversazioni.

Jabra Elite 8 Active

Gli Elite 8 Active, tra gli auricolari più resistenti in commercio, migliorano l’ANC e l’esperienza di ascolto in condizioni di vento, grazie a un aggiornamento del software che utilizza la tecnologia a doppio microfono per rilevare meglio lo specifico rumore. Con la nuova versione del software vengono utilizzati entrambi i microfoni esterni per garantire un rilevamento più accurato dei livelli del vento in sottofondo. L’upgrade dell’esperienza di ascolto della musica e della consapevolezza dell’ambiente circostante garantisce una migliore fruizione mentre si è impegnati in una corsa o in un allenamento all’aperto.