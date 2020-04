Jabra Evolve2, soluzione ottimale per le conferenze video

Jabra Evolve2, la nuova generazione comprende tre nuovi modelli: le Evolve2 85, le Evolve2 65 e le Evolve2 40, ed è progettata per rivoluzionare concentrazione, collaborazione e flessibilità sul posto di lavoro eliminando il rumore di fondo, fornendo una maggiore chiarezza della voce, riunendo i team distribuiti, dando agli utenti il potere di lavorare da qualsiasi luogo e monitorando i dati per consentire un processo decisionale intelligente.

La gamma Evolve2 rappresenta il nuovo standard per elevare il livello della produttività in ufficio e funziona con tutte le principali piattaforme UC, oltre ad essere a breve certificata per Microsoft Teams.

Da quando la gamma Evolve di Jabra è arrivata sul mercato nel 2014, il lavoro in ufficio è cambiato in modo significativo. Le attività diventano sempre più complesse. Questo significa che le persone trascorrono più tempo in modalità “collaborazione” rispetto alla modalità “concentrazione”, provocando un aumento delle distrazioni e del rumore di fondo. Di conseguenza, la produttività sul posto di lavoro rimane un tema scottante e complesso per le imprese a livello globale.

Ma non è cambiato solo l’ambiente lavorativo. Nella società odierna in cui il nostro lavoro e le nostre vite private si sovrappongono regolarmente, è importante che le soluzioni tecnologiche garantiscano il supporto per ogni scenario. La gamma Evolve2 di Jabra offre funzionalità adatte per qualsiasi circostanza: al lavoro, a casa o, più in generale, se siamo in movimento.

Verso il futuro con l’analisi delle prestazioni

Oltre ad aumentare la concentrazione, la flessibilità e la collaborazione, la gamma Evolve2 affronta un altro elemento topico legato al problema della produttività: la necessità di monitorare e analizzare l’intero ecosistema UC nell’azienda per garantire la stabilità e la qualità delle chiamate. Evolve2 si integrerà con i principali fornitori di software / monitoraggio per consentire ai Responsabili IT e ad altri addetti al settore di analizzare le prestazioni di ogni cuffia Jabra e di identificare rapidamente la causa principale della scarsa qualità delle chiamate, sia che il problema riguardi il router Wi-Fi, l’infrastruttura UC o le impostazioni dell’auricolare del singolo utente. Inoltre, il software Jabra Xpress permette una gestione semplice e sicura delle cuffie, consentendo aggiornamenti del firmware e l’implementazione di nuove funzionalità e semplificando la vita del reparto IT.

Di conseguenza, le imprese possono far progredire in prospettiva la propria evoluzione digitale favorendo i dipendenti con la gamma Evolve2, una soluzione costruita per tutte le esigenze dei moderni professionisti: concentrazione in ufficio, collaborazione da remoto e flessibilità ovunque.

La gamma Evolve2 comprende tre cuffie:

Le Evolve2 85 offrono una tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) potenziata e dieci microfoni in totale, due nel “braccetto” integrato e otto nei padiglioni auricolari. Gli utenti possono godere di una durata della batteria fino a 37 ore, di altoparlanti da 40 mm per un’avvolgente fruizione della musica e della luce del segnale “busy light” visibile a 360 gradi su entrambi i padiglioni. Le cuffie sono state sviluppate per sfruttare appieno la più recente tecnologia di chipset audio, consentendo a Evolve2 85 di essere un passo avanti per ciò che concerne la durata della batteria, la connettività stabile e l’elaborazione audio. Inoltre, le eleganti Evolve2 85 sono progettate pensando sia all’ambiente dell’ufficio, sia alle esigenze del professionista in “movimento”, il che garantisce che le cuffie possano essere indossate indipendentemente da dove si lavora.

Le Evolve2 65 presentano tre microfoni di cui due situati nel "braccetto" e uno nel padiglione dell'orecchio destro. Le cuffie offrono fino a 37 ore di autonomia della batteria e una portata wireless tre volte migliore rispetto alla versione precedente, Evolve 65.

Le Evolve2 40 sono una variante con filo e offrono lo stesso comfort, durata e user experience delle Evolve2 65.

Le Evolve2 85 e 65 includeranno Jabra Link 380, il nuovo adattatore Bluetooth della società che sarà disponibile sia in versione USB-C, sia USB-A.

Le varianti di Microsoft Teams nella gamma presentano uno speciale pulsante MT che consente la connessione istantanea a colleghi e riunioni. Per queste versioni il LED indicatore di stato può segnalare diverse cose, come la perdita di una chiamata o un avviso di riunione.

Holger Reisinger, SVP, Enterprise Solutions di Jabra, ha dichiarato: “Il mondo del lavoro sta cambiando. Sono stati fatti progressi in tutti i settori, ma la produttività non sta migliorando al ritmo necessario. Al contrario, le distrazioni sono in crescita sul posto di lavoro. La collaborazione è in aumento, ma anche l’attività professionale da remoto. Questo rende il mondo del lavoro uno spazio abbastanza complesso, qualcosa a cui la gamma Evolve2 vuole fornire una risposta. Le nostre cuffie garantiscono produttività, il plus dell’esperienza digitale e un aumento della concentrazione. Siamo certi di potere offrire, con la nuova gamma, le cuffie che creeranno un nuovo standard per i lavoratori di oggi”.

La gamma Jabra Evolve2 sarà disponibile da aprile 2020 presso rivenditori selezionati. Evolve2 85 e Evolve2 65 saranno disponibili in due colori: nero e beige. Le Evolve2 40 saranno disponibile nella tonalità nera.