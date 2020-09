Jabra introduce l’ANC nei nuovi auricolari “Elite”

Forte del know how maturato in qualità di pioniere nello sviluppo tecnologico di auricolari true wireless, Jabra ha introdotto nella sua gamma di auricolari true wireless la funzione Advanced Active Noise Cancellation (ANC) con la nuova serie Elite 85t e l’aggiornamento della gamma Elite 75t, aggiungendo performance al design elegante e all’ottimale vestibilità.

I nuovi Elite 85t sono progettati per sfidare i limiti della rimozione del rumore concepiti in un set di auricolari true wireless. Sono caratterizzati dalla più avanzata tecnologia ANC di Jabra, senza comprometterne le dimensioni o il design esclusivo, studiato per mantenere la vestibilità ottima per tutto il giorno. La medesima efficacia di questa tecnologia è garantita per le chiamate e l’ascolto della musica.

Gli upgrade – gratuiti – della serie Elite 75t (anche per la versione Active), verranno rilasciati con un aggiornamento del firmware nell’ app Sound +. Jabra è la prima società ad aggiungere la funzione cancellazione del rumore in una linea di prodotti wireless esistente, creando così una delle più ampie proposte con tecnologia ANC sul mercato. Il tutto realizzato con questi standard di miniaturizzazione ai quali Jabra ci ha abituato.