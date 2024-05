JACK SAVORETTI: esce domani, 17 maggio, “MISS ITALIA”

Da domani, venerdì 17 maggio, sarà disponibile“MISS ITALIA”, il nuovo album di JACK SAVORETTI, il primo in lingua italiana. “MISS ITALIA” contiene 13 tracce di cui 12 brani inediti tra cui spiccano ospiti come CARLA MORRISON, DELILAH MONTAGU, MILES KANE, NATALIE IMBRUGLIA e SVEGLIAGINEVRA e la collaborazione con ZUCCHERO in “Senza una donna (Without A Woman)”, la bonus track del disco che ha visto Savoretti raccogliere l’eredità di Paul Young in uno dei brani più iconici della musica italiana.

L’album è stato anticipato dal brano “COME POSSO RACCONTARE”, la prima traccia scritta da Savoretti in italiano ma soprattutto il brano che lo ha convinto ad abbracciare la necessità, potremmo dire fisica, di imbarcarsi in un viaggio complesso e profondo come quello del nostro cantautorato, poi dal singolo radiofonico “ULTIME PAROLE” con la cantautrice e attrice italo australiana Natalie Imbruglia e poi dalla IG track “NON HO CAPITO NIENTE”.

“MISS ITALIA” sarà disponibile in tutti gli store digitali e in formato CD, LP standard e in versione LP Red in esclusiva per Amazon. Sullo shop di Universal Italia è possibile trovare la versione Cd e la versione LP rosso autografata.

Inoltre, sempre sullo store Universal è possibile acquistare un esclusivo super box di “MISS ITALIA” (che comprende CD, LP, Pass per l’evento, una luggage tag e un porta documenti) che darà la possibilità ai fan che lo ordineranno di accedere ad uno dei tre eventi live che si terranno il 17 maggio a Genova, il 18 maggio a Roma e il 19 maggio a Bologna.