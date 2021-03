Jadea Chic & Moda: è ora disponibile la collezione P/E 2021

Jadea, rinomato brand italiano di lingerie e abbigliamento, continua a stupire e, per questa Primavera/Estate, propone una selezione di prodotti per le linee Jadea Chic e Jadea Moda che conquisteranno le fan del marchio. La bellissima testimonial Belén Rodriguez rispecchia quello che vuole essere il mood della collezione: sensualità a grinta.

Per la linea Chic, Jadea lancia la collezione Melagrana, caratterizzata da completini femminili ed eleganti sui toni del glicine e del blu. Tra questi modelli, troviamo il completo push up e brasiliano e balconcino e slip con degli inserti in pizzo, che donano ai coordinati un carattere romantico e sognante. Il coordinato top e slip è perfetto per chi ricerca il comfort. È disponibile anche il top singolo. Il body (art. 4219), infine, tra pizzi e trasparenze, è la scelta adatta per le donne che vogliono esaltare la propria sensualità.

Jadea Moda è invece la linea contraddistinta da un tocco gioioso. La serie Anguria ravviva lo sfondo scuro dei prodotti, nero e blu, con delle stampe colorate raffiguranti limoni e ciliegie. Tra i prodotti di questa serie, un set formato da triangolo imbottito e slip, in colorazione blu o nero, e la versione top e slip che completa la proposta. La serie Cedro propone un intimo più classico: il coordinato triangolo imbottito e slip riprende una stampa floreale su base perla e lavanda. La proposta viene completata dal completino push up e slip.

L’intimo Jadea viene realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti da triangolo imbottito e slip sono proposti in un range che va dalla XS alla M. Infine, i completi con canotte, top e body sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.

Le donne che indossano Jadea sono sicure di sé e alla moda: cercano un intimo di qualità che offra loro una vestibilità perfetta. Per il brand è fondamentale restare accanto alle clienti, offrendo una lingerie studiata e disegnata per le loro esigenze.