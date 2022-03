Jadea: ecco la nuova collezione maglie e leggings P/E 2022:

Jadea, il celebre brand italiano di intimo rappresentato dalla testimonial Belén Rodriguez, svela al pubblico femminile la nuova collezione Maglie e Leggings Primavera/Estate 2022. Una ricca selezione di proposte casual e di tendenza che si adattano alle esigenze di ogni donna.

La freschezza della stagione primaverile si ritrova nelle caratteristiche uniche delle Maglie firmate Jadea, realizzate in jersey 100% cotone. La T-shirt girocollo a mezza manica si fa notare al primo sguardo per la stampa stilizzata sul davanti: una piccola opera d’arte da sfoggiare ogni giorno in versione bianca o nera.

Le donne più dinamiche apprezzeranno la linea sportiveggiante, ma al contempo trendy, della T-shirt con profili in grosgrain a contrasto su maniche e lati , disponibile nelle versioni bianco su nero e nero su bianco.

La massima eleganza per la vita di tutti i giorni? La maglia Jadea Chic con spalle spioventi e scollo profondo: disponibile nei colori crema e blu, è un piacere da indossare grazie ad un rinnovato e morbido tessuto poliestere.

A completare gli outfit della collezione PE22 troviamo anche due nuovi leggings dallo stile distintivo e dalla vestibilità pari a quella di un classico pantalone. I leggings elasticizzati a vita alta realizzati in tessuto bengalina presentano una banda rigata laterale che dona slancio e carattere alle due tonalità disponibili, ovvero blu con striscia azzurra e nero con striscia rossa. Per un look invidiabile tanto di giorno quanto di sera.

I leggings Capri nascono invece per offrire un look casual chic quando splende il sole: il tessuto jacquard con motivo vichy a quadretti, proposto nelle varianti colore (blu e nero), è perfetto per una passeggiata tanto in centro città quanto sul lungomare!

Per rispondere ad ogni esigenza di portabilità, le maglie e i leggings Jadea sono disponibili nelle taglie S-M-L e XL. La collezione Jadea Maglie e Leggings Primavera Estate 2022 ha tutto quello che serve alle donne che amano vivere la vita con stile senza rinunciare al comfort e alla qualità.