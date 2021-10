Jadea: ecco le collezioni Chic, Moda e Leggings A/I ’21-’22

Jadea, presenta le collezioni Chic, Moda e Leggings per la stagione Autunno/Inverno 2021/2022. Una ricca selezione di intimo e abbigliamento quotidiano che si rivolge a tutte le donne, esaltandone l’eleganza e la personalità. Insieme allo stile curato, la versatilità e la qualità sono i must di tutti i prodotti firmati Jadea.

Nella serie Atena il riferimento alla mitologia greca si incarna alla perfezione nella ricerca della bellezza tipica della collezione Jadea Chic: qui, infatti, la sensualità del pizzo grigio ombra o blu si unisce al tocco di colore del pois rosso o blu su fantasia floreale, creando completini eleganti e ricercati in vero stile Jadea!

Di questa linea troviamo i coordinati push up e brasiliano, balconcino e slip e canotta e slip. Con le stesse combinazioni cromatiche è possibile scegliere tra i modelli singoli: lo slip, il brasiliano, il perizoma e il modello midi. Disponibili anche il body e la canotta singola (art. 4260).

La collezione Jadea Moda aggiunge all’eleganza e all’alta qualità dei capi Jadea un tocco ancora più divertente, colorato e personale. Che carattere la serie Sefora: lasciati ipnotizzare dalla stampa con motivo tartan rosso/nero o verde/nero, goditi il comfort del cotone elasticizzato. Disponibile sia nei completini triangolo imbottito e slip e canotta e slip, sia nei modelli singoli: slip, brasiliano e slip fascia alta.

Le clienti alla ricerca di un intimo comodo e versatile potranno inoltre contare sulla serie Sfinge, che propone slip, brasiliano e midi disponibili in blu, nero e grigio. Per tutti, Jadea Moda ha pensato a una delicata stampa floreale impreziosita da un bordino in pizzo con fiocchetto a contrasto.

La praticità della collezione Jadea Leggings si esprime al massimo nella varietà di colori e tessuti della collezione Autunno/Inverno 2021/2022

Jadea è il brand che meglio conosce i gusti e le esigenze di ogni donna, proponendo abbigliamento e intimo di qualità con un occhio sempre attento alle ultime tendenze. Per questo è così amato dal pubblico femminile!