Jadea Home A/I 2021-22: l’homewear che racconta il viaggio nei paesi nordici

Per questa stagione, la selezione dei capi homewear Autunno/Inverno 2021/2022 firmati Jadea, prende ispirazione da diversi paesi nordici: in questo modo nascono geometrie e colori essenziali che non scadono mai nella banalità. La collezione di homewear è contraddistinta da una tavolozza cromatica che privilegia colori dal mood autunnale: da quelli più tenui come il grigio, il panna, l’antracite, a quelli più ricchi come il bosco, il bordeaux e il denim. I pigiami, le maximaglie, le giacche in pile e le tute della collezione sono dei veri must have per chi ama la semplicità!

Il viaggio nell’inverno by Jadea parte dalla Svezia! La proposta è quella di pigiami coordinati, disponibile in denim o in bordeaux, pigiami spezzati, in panna o denim, e maximaglie in denim o in bordeaux. I capi sono realizzati in flanella con una fantasia a quadri bicolor in color corda con effetto glitter.

La seconda tappa è l’Islanda, con dei pigiami caratterizzati da maglie a maniche lunghe ton sur ton e pantaloni realizzati con un tessuto a costine molto soffice disponibili in denim, panna e grigio melangiato. Di questa serie troviamo anche la variante con la maglia a costine e la maximaglia in caldo e soffice tessuto in costina effetto melange nella colorazione denim, peonia e grigio.

Con Norvegia ci immergiamo nei fitti boschi e nelle acque scure del Mare del Nord. Proprio con questo mood ci approcciamo a pigiamie maximaglie monocromatiche sui toni del denim, del bosco e del grigio melangiato che presentano un ricamo colorato sulla felpa a girocollo.

Più sognante e sbarazzina è Canada: la serie che propone un pigiama semplice con dei pantaloni decorati, disponibile in denim, panna e grigio melangiato, e una maximaglia sulla nuance dell’antracite melangiato e del denim. La stampa grafica a stella che le caratterizza risulta particolarmente protagonista e minimalista per venire incontro ai gusti di tutte le donne.

Il caldo e avvolgente velluto diventa simbolo della collezione Irlanda; infatti questo tessuto ci richiama alla mente l’atmosfera che si respira nell’affascinante città di Dublino. Al tessuto del pigiama e della maximaglia vengono infatti inseriti degli elementi in velluto a coste vellutati blu, grigio melangiato che impreziosiscono un homewear classico. Il pigiama è anche disponibile nell’esclusiva colorazione panna.

All’Irlanda fa da contraltare la serie di tute Finlandia, che ripropone il morbido velluto a coste per il tessuto delle felpe con cappuccio senza zip e senza cappuccio con la zip. In questo caso il color ruggine, blu e antracite richiamano la sensazione del calore del camino che si propaga per casa.

Sulla roadmap di Jadea non poteva mancare la Danimarca. In questo caso il brand vuole offrire alle sue clienti delle tute di qualità da poter utilizzare comodamente nell’indoor o nell’outdoor senza peccare di stile. Per la prima versione, troviamo la tuta in felpa di cotone con la felpa con o senza zip (art. 5145) e con un inserto in tessuto lavorato a costine sul lato.

La versione più trendy, invece, è caratterizzata dalla felpa con zip e senza e un inserto tape personalizzato con il logo sul lato. Entrambe le proposte hanno due colorazioni: denim e grigio melangiato.

Il viaggio di Jadea termina con la Groenlandia, proponendo dei capi in pile che coccolano le donne super freddolose. Abbiamo infatti la giacca a collo altoin tessuto sherpa blu con inserti e profili in nylon color ruggine, oppure in antracite con dettagli in nylon verdone, che accompagneranno le clienti nei mesi più freddi. È anche disponibile la tuta con la giacca in sherpa e il pantalone in morbido tessuto di cotone nelle stesse colorazioni.

Tutti i capi della collezione della collezione Jadea Home sono realizzati con tessuti morbidi e resistenti. Le taglie disponibili sono S, M ed L.

Con la stagione fredda in arrivo, tutte vogliamo goderci i momenti di relax a casa e Jadea ci viene in aiuto, rendendo ancora più piacevoli questi attimi di quotidianità con dei capi morbidi, caldi e confortevoli. L’ampio range di modelli, le attente scelte stilistiche e la qualità dei materiali, creano il giusto mix per la nuova collezione Jadea Home Autunno/Inverno 21/22.