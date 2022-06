Jadea Intimo è partner di “Mini Padel Summer Cup”

Jadea, apprezzato brand italiano di intimo femminile è lieto di prestare il proprio sostegno al MINI Padel Summer Cup, l’unico torneo di padel amatoriale a tema celebrity pensato per una partecipazione mista donne/uomini.

In scena in Sardegna nella celebre location del Forte Village dal 08 all’11 giugno 2022, il MINI Padel Summer Cup permetterà a volti noti del mondo dell’intrattenimento, influencer e icone dello sport di sfidarsi a colpi di racchetta per dare vita ad un evento unico, all’insegna dell’inclusività, dello spirito di condivisione e, ovviamente, del divertimento.

Sostenitore da sempre di questi valori che guidano ogni giorno la progettazione, lo sviluppo e la comunicazione dei propri prodotti di intimo e casualwear, Jadea si conferma lo sponsor ideale per una manifestazione in cui glamour, attività fisica e parità di genere si combinano perfettamente sull’onda dell’entusiasmo per lo sport del momento.