Jadea: le novità della collezione Chic e Moda P/E 2021

Jadea, rinomato brand italiano di intimo e abbigliamento, offre prodotti di qualità per le donne che vogliono essere sempre al passo con i tempi. La nuova collezione Primavera/Estate 2021 del mese di maggio propone nuovi prodotti delle linee Jadea Chic e Jadea Moda che conquisteranno tutte le Jadea lovers! La testimonial, Belén Rodriguez, è portavoce di tutte le donne che scelgono Jadea e che ricercano nei prodotti comfort è sensualità.

Per la linea Chic, Jadea lancia la serie Amarena, caratterizzata da lingerie in cotone elasticizzato con romantiche applicazioni colorate, disponibili nelle colorazioni inchiostro e nero. Tra i diversi coordinati, troviamo il completino push up e brasiliano (art. 4142), balconcino e slip, triangolo e brasiliano e top e slip. Della stessa serie, è possibile trovare anche prodotti singoli, come il top , gli slip, la brasiliana, il perizoma e il modello midi. Con questa fantasia allegra e romantica, l’intimo di Jadea Chic è perfetto per le donne che desiderano avvolgere ed esaltare le proprie forme!

Jadea Moda è la linea che si distingue, invece, per i suoi colori vivaci e le sue fantasie giocose. La serie Maracuja, con la sua stampa floreale su sfondo blu o bianco, propone un coordinato con triangolo imbottito e slip. La collezione si compone inoltre di pezzi singoli come slip, brasiliana o modello midi. Per il mese di maggio Jadea propone anche la serie Avocado con dei capi caratterizzati da colori pop e fluo come il fucsia e il lime. I modelli proposti sono il completo triangolo imbottito e slip e i prodotti singoli come slip, brasiliana e panty .

L’intimo Jadea viene realizzato con fibre naturali. I coordinati con reggiseni push up e balconcino sono disponibili in taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli composti dal triangolo imbottito sono proposti in un range che va dalla XS alla L. Infine, i completini con il top sono disponibili nelle taglie dalla S alla L.

Jadea è il brand scelto da donne sicure di sé e alla moda, che cercano l’intimo perfetto, studiato per rispondere anche alle loro esigenze di libertà di movimento. Con un occhio di riguardo alle tendenze del momento, Jadea coniuga stile e qualità, esaltando la femminilità di tutte le donne.