Jadea maglie & leggings: un autunno indimenticabile

Questo autunno si prospetta una serie infinita di sorprese firmate Jadea! I prodotti prodotti comfy e trendy della stagione Autunno/Inverno 2020/21 sono perfetti per tutte le donne che prediligono capi semplici e delicati.

Un approccio minimale e adattabile a qualsiasi situazione e outfit oppure più grintoso e particolare. Ecco la forza della collezione Jadea Maglie & Leggings: garantire il capo perfetto per qualsiasi occasione e mood.

Tra le proposte più casual troviamo la maglia a maniche lunghe nera con applicazioni glitterate e metallizzate sul collo, disponibili in argento, bronzo e rame, e la maglia a maniche lunghe con banda in velluto bordeaux laterale. Un tocco più sensuale a tutti i look viene dato dalla maglia nera con maniche in chiffon a pois semi lucidi tono su tono.

Il brand ha pensato anche a dei sottogiacca neri semplici ma con delle applicazioni in tulle floccato con motivi a pois che li rendono particolarmente sensuali. Tra questi troviamo la maglia a maniche corte e taglio a cuore sul davanti e la maglia a maniche lunghe; in questo caso la fantasia a pois viene ripresa non solamente nello scollo ma viene anche sovrapposto al cotone per tutto il fronte.

La stessa fantasia viene ripresa nello scollo del lupetto e negli inserti presenti sulle maniche lunghe della sottogiacca proposta dal brand. Infine troviamo il body smanicato con lo scollo a barca e applicazione in tulle flockcon taglio a cuore sul décolleté.

La proposta di Jadea continua con dei leggings semplici ed eleganti, che si abbinano facilmente a ogni outfit. Tra questi, troviamo i leggings realizzati in cotone elasticizzato con un tessuto in jacquard sul davanti disponibile in fantasia a pois o striata.

A questi si affiancano i leggings a vita alta in tessuto elasticizzato con motivo spigato o pied-de-poule con un inserto laterale in tinta unita nera. Per un look rock invece ci sono i leggings pitonati in nero o grigio, oppure i leggings in pelle vinile lucida in blu o nero.

Tutti gli articoli della serie Maglie e Leggings vestono taglie che vanno dalla S alla XL. Jadea ha l’obiettivo di valorizzare le forme di ogni donna, adattandosi a tutte le silhouette.

Ogni capo della collezione Maglie & Leggings è pensato per essere facilmente abbinabile e per arricchire qualsiasi outfit senza rinunciare alla comodità. Jadea si impegna a proporre dei prodotti di qualità che risultino particolarmente funzionali e versatili.