Jadea presenta la nuova linea “Calze & Collant”

Jadea inizia il 2021 con un nuovo progetto, l’azienda ha lanciato la linea Jadea Calze Collant! Si tratta di prodotti dedicati alle donne che ricercano una calzetteria di alta qualità senza rinunciare allo stile. Testimonial perfetta, la bellissima Belén Rodriguez che continuerà il sodalizio con il brand Jadea.

Novità assoluta, l’azienda Jadea concede in licenza il marchio al Calzificio Pezzini, prestigiosa struttura produttiva sita nel distretto Internazionale della calza. Il calzificio, ha stretto un accordo pluriennale con il brand.

Jadea Calze Collant vuole trasmettere alle consumatrici un messaggio chiaro: le calze non sono accessori ma elementi imprescindibili per l’uso quotidiano, così i capi Jadea diventano una parte integrante degli outfit femminili.

Nelle collezioni sarà possibile trovare il prodotto giusto per ogni occasione, dal lavoro allo sport, dal relax agli eventi serali. Jadea Calze Collant avrà un solo obiettivo: sorprendere e soddisfare le donne di ogni età.