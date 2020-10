Jadea presenta l’homewear dedicato alle località di montagna

Con l’arrivo della stagione invernale, diventa sempre più piacevole passare dei momenti di relax a casa. Il nuovo homewear Autunno/Inverno 2020/2021 firmato Jadea arriva giusto in tempo!

Jadea HOME si esprime in sette serie presentate in questa stagione invernale: ognuna di loro è ispirata alle rinomate località della montagna, unendo stile e praticità. La collezione di homewear è contraddistinta da una tavolozza cromatica che privilegia colori dal mood autunnale: da quelli più tenui come il grigio, il panna, l’antracite, a quelli più ricchi come il military, il bordeaux e il jeans.

Prima fra tutte troviamo Courmayeur, la collezione in stile casual composta da pigiami e tute. Capi morbidi e comodi con colori scuri come l’antracite, il military e il grigio per avvolgerti in un abbraccio di relax. Sestriere, invece, propone print a quadri su maxicamicie con morbido taschino a contrasto. I colori variano dai pastello celeste e panna a più scuri come bordeaux e blu: gli abbinamenti vivaci offrono ampia scelta di stile per le esigenze di ognuna!

Anche la serie Champoluc è un must: una selezione di due pigiami e una maxi camicia. Il bordeaux e il blu, interpretati attraverso una trama a righe verticali, si adattano perfettamente alla stagione in arrivo.

Cortina è la massima espressione della confortevolezza. La serie speciale è pronta a conquistare le donne con la morbidezza e la comodità dei pigiami e delle maxi camicie nelle sfumature del military e del grigio. St.Moritz è contraddistinto dai delicati colori nocciola e jeans: qui i pigiami e i cardigan propongono un appeal semplice ma raffinato. Un leggero scollo a V e la chiusura a bottoni, nei cardigan, assicurano la funzionalità dei capi.

Quando fa freddo davvero c’è la serie La Thuile: una serie di caldissime tute, giacche e gilet in ecopelliccia, nei toni del grigio e del pesca. Per accontentare ogni donna, giacche con e senza cappuccio, anche in versione gilet.

Tutti i capi della collezione della collezione Jadea Home sono realizzati con tessuti morbidi e resistenti. Le taglie disponibili sono S, M ed L.