Jadea: primavera casual come la collezione maglie e leggings P/E 2021

Anche in primavera, Jadea Maglie & Leggings è una certezza per le donne che cercano capi confortevoli, trendy e facilmente abbinabili. Come la celebre testimonial Belén Rodriguez, tutte le donne potranno scegliere la qualità firmata Jadea per il loro casualwear.

L’attenzione allo stile e alla vestibilità sono gli elementi che hanno reso il brand irrinunciabile per migliaia di donne. Per questa stagione, Jadea ha deciso di giocare su velature e dettagli pop per restituire un abbigliamento adatto alla routine contraddistinto da un tocco di eleganza.

Tra le proposte più casual troviamo la t-shirt con serigrafia (art. 4160) disponibile in nero, bianco e grigio melange con applicazioni in rosa, giallo e verde fluo. Nonostante il minimalismo della t-shirt, i dettagli colorati donano un tocco rock e trendy a qualsiasi outfit. L’alternativa più passionale è, invece, la canotta nera con scollo rotondo e chiffon semitrasparente sulla schiena (art. 4161). Questo modello è disponibile in due varianti: con fantasia a pois bianco oppure con fantasia floreale argentata. In entrambi i casi, la stampa in trasparenza rende il capo perfetto per le donne che non hanno paura di mostrare la propria femminilità con finezza e classe.

Tutti gli articoli della collezione Maglie e Leggings vestono taglie XS/S, S/M, M/L e L/XL. Jadea riesce a valorizzare le forme di ogni donna, adattandosi a tutte le silhouette.

Jadea cerca di soddisfare le esigenze di tutte le donne che si districano tra lavoro, famiglia e amiche. Questa collezione Maglie & Leggings vuole essere la risposta funzionale per ogni outfit e occasione!