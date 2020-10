Jadea: sensualità alle stelle con la collezione 20/21

Con l’arrivo dell’autunno, Jadea, l’affermato brand italiano, torna protagonista con la nuova collezione underwear Chic e Moda Autunno-Inverno 20/21 e Belén Rodriguez, la bellissima showgirl che da tempo collabora con il marchio, ne è nuovamente testimonial: è proprio lei a presentare questa stagione.

Disegnare e creare lingerie che sappia conquistare le donne. E’ questa la mission di Jadea, che parte da un’attenta ricerca che coinvolge le scelte delle clienti e i materiali finali, si esprime inevitabilmente nella collezione Autunno/Inverno 2020/21.

Le linee statement del brand, Chic e Moda, offrono capi underwear pensati per le esigenze delle donne di oggi. Così, stile, comfort e qualità si uniscono in un range di prodotti essentials ma che non rinunciano alla sensualità.

La speciale e romantica linea Chic si ispira a Venere e Marte. La palette cromatica è composta dai toni che vanno dal delicato color carta da zucchero, dal profondo blu notte e dall’irrinunciabile nero. I completini composti da push up e slip a brasiliana oppure da balconcino e slip sono contraddistinti dagli impercettibili ricami ton sur ton in pizzo.

I completi della linea Moda prendono invece ispirazione da Giove e Saturno. Un pattern floreale, interpretato sapientemente attraverso i toni dell’autunno, contraddistingue il completo triangolo imbottito e slip proposto nelle varianti con sfondi a tinta unita, in blu e in nero. Il set triangolo imbottito e slip, nelle sfumature granata e blu, giocano con microstampe floreali ed elastici a contrasto sugli slip.

L’underwear firmato Jadea è realizzato con fibre naturali. I coordinati composti da reggiseni push up e balconcino sono disponibili nelle taglie dalla 2ª alla 5ª, mentre quelli con triangolo imbottito, della collezione Moda, vestono le taglie XS, S e M.