Jadea with Cashmere: l’eleganza fatta morbidezza

Una grande novità firmata Jadea per la collezione autunno/inverno 2020/2021, la nuova collezione Jadea with Cashmere. La linea chiamata Cashmere propone 3 maglie in questo nuovo pregiato filato, estremamente fine e leggero ma caldo e soffice. La collezione, anche per questa stagione è presentata e indossata dalla bellissima showgirl argentina, Belén.

Tre capi essenziali per la stagione invernale nei colori basici latte, nero e grigio, che diventeranno un must have per il nostro armadio. Una maglia bianca con scollo a barca e a maniche lunghe, di una lana pregiata e morbida che dona una sensazione calda e avvolgente al tatto. Questo materiale nobile risulta soffice e morbido e perfetto per ogni occasione.

Qualità alta e inconfondibile anche per il secondo capo, una maglia con collo alto a mezza manica, le fibre morbide e finissime dalle proprietà isolanti, doneranno comfort e morbidezza a chi la indossa.

L’ultimo pezzo di questa collezione è la maglia dolcevita a maniche lunghe, le note straordinariamente soffici di questo materiali donano al tatto una sensazione ultra soft e rendono questo capo incomparabile.

Tre pezzi che si inseriscono e ampliano la collezione Jadea, proponendosi all’interno di una proposta donna pensata per soddisfare tutti i gusti e le esigenze. Jadea with Cashmere è la nuova linea destinata a diventare la nuova dimensione di morbidezza di ogni armadio femminile.