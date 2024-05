JAECOO 6: elettrica per la città ma pronta all’offroad

Dopo il lancio di JAECOO 7 e JAECOO 8, il marchio premium del Gruppo Chery potrebbe presto espandere la sua gamma con JAECOO 6, un SUV compatto dotato di un powertrain elettrico, ottimo per la città ma che grazie alla trazione integrale e a una distanza minima dal suolo di 17 centimetri, è perfetto anche per percorsi off-road.

Già disponibile in diversi paesi asiatici, così come in Australia e Nuova Zelanda, il JAECOO 6 potrebbe presto arrivare anche sulle nostre strade.

Lungo 4,40 metri, larga 1,91 e alta 1,71, JAECOO 6 punta su dimensioni compatte, ma anche su una grande abitabilità garantita da un generoso passo di 2,71 metri e da una perfetta ottimizzazione degli spazi interni. Il design di JAECOO 6 trae ispirazione dalle forme “boxy”, tipiche dei fuoristrada tradizionali, con linee nette e squadrate che la fanno sembrare più grande e imponente di quanto in realtà non sia.

All’interno le forme sono nette e squadrate, con la plancia che si sviluppa orizzontalmente. Alto il livello di qualità percepita a bordo, grazie non soltanto ad un’attenta scelta dei materiali per i rivestimenti, ma anche grazie alla ricca suite di dispositivi tecnologici presenti. Su tutti, spicca il grande schermo touch del sistema di infotainment dotato di processore Qualcomm Snapdragon 8155, con una diagonale di ben 15,6″ che svetta a centro plancia. Un secondo schermo con una diagonale di 10,25″ posizionato dietro il volante funge da quadro strumenti. A bordo ci sono centimetri in abbondanza anche e soprattutto per chi viaggia sulla seconda fila di sedili, dove possono trovare posto fino a tre passeggeri accolti in un ambiente curato tanto quanto la zona anteriore.

A muovere la nuova JAECOO 6 provvede un powertrain elettrico costituito da due motori a magneti permanenti, uno su ciascun asse. Sull’anteriore è montato un propulsore da 95 CV e 165 Nm di coppia, mentre su quello posteriore c’è una più potente unità da 184 CV per 220 Nm. La potenza di sistema così generata raggiunge i 279 CV per 375 Nm. Numeri sufficienti a permettere a JAECOO 6 di archiviare il classico scatto 0-100 km/h in appena 6,5 secondi. Ad alimentare le due unità elettriche provvede una batteria agli ioni di litio da 69,8 kWh che promette un’autonomia di 470 km calcolata con il ciclo di omologazione NEDC.