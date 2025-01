Record di autonomia per JAECOO 7 PHEV Super Hybrid System: 1.427,5 km con un pieno!

JAECOO 7 SHS (Super Hybrid System) di OMODA & JAECOO ha recentemente stabilito un nuovo record di resistenza durante un test a lungo raggio attraverso Singapore, Malesia e Thailandia. Con 1.427,5 km percorsi con un solo pieno di carburante, la JAECOO 7 SHS ha superato del 118,96% l’autonomia dichiarata di 1.200 km, dimostrandosi leader del segmento per autonomia. I dati ottenuti durante il test hanno superato abbondantemente quelli di omologazione WLTP, sia per quanto riguarda l’autonomia in modalità 100% elettrica che il consumo di carburante con batteria completamente scarica.

“Il test ha visto la partecipazione di oltre 20 rinomati giornalisti provenienti da tutto il mondo che hanno assistito e registrato le eccezionali prestazioni del JAECOO 7 SHS in diverse condizioni stradali e ambientali durante tutto il viaggio”.

Durante il percorso di tre giorni, partendo da Singapore e attraversando la Malesia fino ad arrivare in Thailandia, la JAECOO 7 SHS ha dimostrato eccezionali performance, grazie al suo sistema ibrido avanzato Super Hybrid System che incorpora tecnologie all’avanguardia.

“Il coordinamento tra il motore DHE 1.5TGDI di quinta generazione e la trasmissione DHT consente alla vettura di produrre 225 kW e una coppia massima di 375 Nm per una potenza complessiva di 340 CV”.

Le prestazioni del JAECOO 7 SHS hanno ridefinito gli standard di mobilità, offrendo un’esperienza di guida fluida e silenziosa grazie alla tecnologia ibrida integrata. L’autonomia in modalità 100% elettrica è eccellente, garantendo fino a 108 km di percorrenza, il 20% in più rispetto al dato di omologazione.

“Il consumo di carburante a batterie completamente scariche è stato di appena 3,5 l/100 km, molto al di sotto dell’obiettivo di carburante omologato WLTP di 6 l/100 km”.

Con questi risultati straordinari, la JAECOO 7 SHS conferma il suo status di veicolo di lusso rappresentando un’ottima soluzione di mobilità che unisce prestazioni, efficienza e sostenibilità.