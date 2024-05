JAECOO J8: comfort senza compromessi

JAECOO ha fatto il suo ingresso nel mercato automobilistico globale con il sofisticato SUV J7, lanciato in vendita questa primavera in molti paesi. Ora, il marchio spinge ancora più in alto il livello del lusso con il JAECOO J8, un SUV di ampie dimensioni che rappresenta la vera ammiraglia del brand.

La principale priorità del JAECOO J8 è il comfort dei passeggeri. I progettisti si sono ispirati all’aviazione nella definizione dell’interno, creando un’esperienza a bordo che ricorda quella di un viaggio in prima classe. Questa filosofia ha ispirato, per esempio, i nuovi sedili. Gli occupanti, infatti, si accomodano su poltrone rivestite in prestigiosa pelle NAPPA ampie, ma anche avvolgenti, che offrono numerose regolazioni elettriche, oltre alla possibilità di riscaldamento, ventilazione e varie funzioni massaggio.

Il comfort a bordo è garantito anche dal telaio con sospensioni attive a effetto “Zero Gravity”. Questo sistema, che sfrutta uno schema MacPherson all’anteriore e un multilink al posteriore, per garantire la massima indipendenza a ogni ruota controlla in tempo reale le sollecitazioni a cui la vettura è sottoposta e reagisce con rapidità estrema – nell’ordine del millisecondo – per filtrare al massimo le asperità della strada e mantenere l’abitacolo come “sospeso”, dando agli occupanti la sensazione di viaggiare in assenza di gravità.

JAECOO J8 sfrutta un moderno powertrain ibrido plug-in di terza generazione che garantisce prestazioni brillanti e grande fluidità in ogni condizione di marcia. Composto da un motore turbo a benzina abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce e a un modulo elettrico, sviluppa una potenza totale di 445 kW e una coppia di 915 Nm scaricati a terra attraverso un sofisticato schema di trazione integrale intelligente. Questo regola la ripartizione della motricità sulle singole ruote secondo sei programmi di guida selezionabili dal conducente che si adattano a tutti i fondi stradali e alle diverse superfici offroad.