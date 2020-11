Jaguar: arriva la nuova XF

La nuova evoluzione della Jaguar XF fa il suo debutto ufficiale sul mercato italiano. Nuovo look per esterni e abitacolo, aggiornamento delle tecnologie di bordo e connettività migliorata. presenta un nuovo paraurti anteriore, con prese d’aria più grandi, e una griglia frontale più ampia caratterizzata da un design ispirato al logo Jaguar. Tra le principali novità troviamo un rinnovato disegno dell’anteriore, fari interamente a LED con le rinomate luci diurne a “Double J” e un nuovo paraurti posteriore.

Il design del paraurti anteriore della nuova XF, insieme alla rinnovata griglia e alle prese d’aria inferiori, dona alla vettura un aspetto più distintivo e più dinamico. Rivisitati anche i fari, ora più sottili e totalmente a Led che, grazie alla funzionalità Adaptive Driving Beam.

All’ interno, il nuovo design del cockpit è più dinamico e con una maggiore focalizzazione sul guidatore. Il nuovo linguaggio stilistico degli interni assicura una maggiore sensazione di spazio, sviluppata attraverso linee più morbide e un uso accentuato e contrastante del colore all’altezza degli occhi. Una delle principali novità dei nuovi interni è il touchscreen HD da 11,4 pollici montato centralmente, con il quale è possibile gestire il sistema di infotainment Pivi Pro. La stessa piattaforma interattiva può essere consultata sul secondo display da 12,3 pollici posizionato dietro al volante, compatibile con Apple Car Play e Android Auto. L’Head-up Diplay TFT full color di ultima generazione è più luminoso, con una più ampia area destinata alle informazioni e una migliore risoluzione. Per aiutare a mantenere la concentrazione sulla strada da percorrere, le informazioni utili come le indicazioni della navigazione, quelle relative alla velocità e i dettagli del chiamante in arrivo, vengono visualizzate all’altezza degli occhi del guidatore.

Tra le novità della nuova Jaguar XF sono da citare il sistema di riduzione della rumorosità interna (Active Road Noise Cancellation), il sistema di ionizzazione dellʼabitacolo, capace di filtrare le polveri sottili PM 2.5 e gli allergeni, e la Surround Camera 3D Jaguar di ultima generazione, che riprende a 360 gradi la vettura per facilitare le manovre di parcheggio e retromarcia.

Novità arrivano anche per la gamma di motorizzazioni. L’offerta della Jaguar XF si arricchisce con il nuovo diesel MHEV. Si tratta del 2.0 litri i4 MHEV da 204 CV in grado di offrire 24 CV in più rispetto al modello precedente. Sulla versione berlina, questo motore fa registrare emissioni di 130 grammi al chilometro con consumi di 4,9 litri per ogni 100 chilometri. Da notare anche la gamma di motori benzina Ingenium da 250 CV e 300 CV che garantiscono uno scatto 0-100 km/h completato in 6.9 e 6.1 secondi.