Jaguar celebra 90 anni di design con la “90 Anniversary Edition”

Jaguar celebra 90 anni di design, prestazioni e innovazione continua, con un’edizione speciale di uno dei suoi veicoli di maggior successo, il prestazionale SUV di lusso F-PACE.

La 90 Anniversary Edition (disponibile su tutte le versioni tranne che sulla SVR e P400 Sport) sarà l’ultimo modello della Jaguar F-PACE ed è caratterizzata da un esclusivo badge, elementi esterni R-Dynamic e da una scelta di raffinate opzioni, tra cui, vernici selezionate, vetri privacy, tetto panoramico scorrevole e tecnologia 3D surround camera, che migliorano ulteriormente l’esperienza del cliente nell’uso quotidiano del veicolo e il valore di questa versione. I sedili sportivi con cuciture a contrasto, il rivestimento del padiglione ebony, le finiture in alluminio e i cerchi in lega diamantati offrono un ambiente più lussuoso.

I clienti potranno scegliere tra gli allestimenti R-Dynamic S, SE e HSE, abbinati ad una gamma di motori, tra cui il mild-hybrid e l’Electric Hybrid plug-in. Quest’ultimo offrirà fino a 64 km (ciclo WLTP) di autonomia in modalità puramente elettrica, con la possibilità di ricarica rapida a corrente continua da 0 all’80% in soli 30 minuti.

La F-PACE SVR 575 Edition rappresenta il top di gamma, una vera celebrazione del motore a combustione interna, con il suo potente V8 sovralimentato che offre prestazioni eccezionali e, grazie al Variable Valve Active Exhaust, una sonorità del motore molto coinvolgente.

Le prestazioni sono il vero cuore della F-PACE SVR, grazie al rinomato V8 sovralimentato Jaguar di 5.0 litri di cilindrata. La SVR 575 Edition, con il suo incremento di 25 CV che ha portato la potenza a 575 CV, è la F-PACE più potente di sempre e offre una combinazione unica di prestazioni ed emozioni di guida. Grazie anche a suoi 700 Nm di coppia, la vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4.0 secondi.

La SVR 575 Edition beneficia degli esclusivi elementi SVR con paraurti anteriore ottimizzato per le prestazioni, Black Exterior Pack con cornice della griglia anteriore, prese d’aria sul cofano in colore nero e paraurti posteriore SVR con dettagli neri. La SVR 575 Edition è inoltre dotata di cerchi in lega forgiata da 22 pollici con finitura Diamond Turned e colorazione a contrasto Satin Technical Grey.

All’interno, i sedili sportivi Performance in tessuto scamosciato e pelle Windsor con sistemi di riscaldamento, raffrescamento e regolazione elettrica a 14 vie, offrono un’eccellente sensazione di comfort. In alternativa sono disponibili anche i sedili sportivi in pelle semi-anilina. Il volante è impreziosito dal marchio SVR, mentre il rivestimento in alluminio fregia alcuni elementi dell’abitacolo.