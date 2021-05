Jaguar E-PACE si arricchisce della versione R-Dynamic Black Edition

Jaguar ha implementato la gamma E-PACE attraverso l’introduzione della raffinata versione R-Dynamic Black Edition e di rinnovate funzionalità di connessione. Attraverso una serie di specifici elementi esterni, la nuova R-Dynamic Black Edition esalta il design dinamico e l’estetica generale del prestazionale compact SUV Jaguar.

La R-Dynamic Black Edition amplia il line-up della E-PACE grazie all’avanzata Premium Transverse Architecture, una gamma di efficienti motorizzazioni Ingenium dotate delle tecnologie Plug-In Hybrid (PHEV) e Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV), una connettività allo stato dell’arte e interni lussuosi.

La nuova e distintiva versione R-Dynamic Black Edition, che è stata sviluppata sulla base della E-PACE R-Dynamic S, offre ai suoi clienti degli elementi stilistici appositamente selezionati che conferiscono alla vettura una prestanza ancora più dinamica e raffinata.

Gli esterni sono caratterizzati da inserti Gloss Black presenti nelle calotte degli specchietti, sul paraurti anteriore, sulla cornice principale e inferiore della griglia e sugli elementi della griglia stessa. Anche le cornici dei finestrini e delle prese d’aria laterali, personalizzate con il Jaguar leaper, la scritta Jaguar e il badge posteriore sono rifiniti in Gloss Black. Il rinnovato look esterno viene completato dal tetto panoramico, dai vetri oscurati e dagli esclusivi cerchi in lega da 19 pollici Satin Grey con pinze rosse a contrasto.

La R-Dynamic Black Edition è disponibile in tutte le colorazioni previste per la E-PACE, compresa la nuova variante Ostuni Pearl White. La distintiva finitura è caratterizzata da una maggiore e sostanziale profondità, in grado di integrarsi perfettamente con il contemporaneo design della E-PACE.

La new entry della famiglia E-PACE è disponibile con una vasta scelta di motorizzazioni 2.0 litri MHEV Ingenium, che vanno dagli efficienti diesel D165 e D200 ai fluidi e potenti benzina P200 e P250, tutti abbinati alla trasmissione automatica a nove rapporti e alla trazione All-Wheel Drive offerta di serie.

L’avanzato sistema All-Wheel Drive (AWD) utilizza la seconda generazione della tecnologia “Standard Driveline”, che distribuisce in modo automatico la coppia tra le ruote anteriori e posteriori al fine di garantire una trazione ottimale.

Il sistema AWD usufruisce della tecnologia Driveline Disconnect che disattiva in modo intelligente la trazione integrale per ottimizzare l’efficienza, ad esempio durante le percorrenze a velocità costanti.

La rinnovata E-PACE è dotata di un livello tecnologico e di una connettività ancora maggiori. A breve, sulla vettura sarà disponibile di serie l’Apple CarPlay wireless, così come l’Android Auto wireless, entrambi a disposizione tramite un aggiornamento SOTA per tutti i modelli di E-PACE equipaggiati con Pivi e Pivi Pro. I sistemi replicheranno perfettamente il display dello smartphone del proprietario sul touchscreen centrale, offrendo in questo modo diverse metodologie di gestione dell’infotainment e delle funzioni del telefono. A bordo della E-PACE è disponibile anche la ricarica wireless per i device

L’avanzato sistema d’infotainment Jaguar Pivi Pro è caratterizzato da una gamma di app incorporate ed è in grado di assicurare un avvio molto rapido grazie ad una propria fonte di alimentazione dedicata. Inoltre, dispone della tecnologia dual-SIM che consente lo streaming dei contenuti e di scaricare simultaneamente gli aggiornamenti.

A completamento della tecnologia Pivi Pro, c’è l’Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici, dotato di una risoluzione migliorata e di un layout personalizzabile in grado di mostrare le mappe del navigatore a schermo intero con istruzioni step by step, quadranti digitali, notifiche dall’infotainment e funzioni del telefono. Grazie anche all’opzionale Head-Up Display, le tecnologie interne della E-PACE offrono al conducente la possibilità di configurare la vettura nel miglior modo possibile.

Il sistema Cabin Air Ionisation migliora la qualità dell’aria interna grazie alla tecnologia Nanoe, che rimuove gli allergeni e gli odori sgradevoli. Il sistema dispone anche di filtrazione PM2.5 che cattura le particelle ultrafini, compreso il particolato PM2.5, migliorando la salute e il benessere degli occupanti. Per attivare questa funzione, sarà necessario premere semplicemente il pulsante “Purify” all’interno del touchscreen centrale.

Su tutti i modelli E-PACE S, è disponibile di serie l’Auto High Beam Assist, in precedenza riservato alle versioni SE e HSE. Contestualmente sono state semplificate le opzioni di seduta, in modo che ogni cliente possa trovare la giusta configurazione per le proprie esigenze. La versione SE è equipaggiata di serie con il sistema Meridian Audio Sound, mentre sui modelli S è disponibile di serie la funzione memoria per gli specchietti retrovisori e i sedili.

Tutti modelli R-Dynamic sono equipaggiati di serie con il Configurable Dynamics, che consente ai conducenti di settare al meglio le dinamiche di guida della propria E-PACE. Il sistema interviene sulla risposta dell’acceleratore e del cambio, nonché sulle impostazioni dello sterzo e delle sospensioni (se presente l’Adaptive Dynamics) per adattare le caratteristiche di guida alle personali preferenze del guidatore.