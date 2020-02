Jaguar ed E-Gap, nuova partnership per la ricarica “on demand”

E-GAP, il primo servizio in Europa di ricarica in mobilità di veicoli elettrici (www.e-gap.com), avvia una partnership, in Italia, con Jaguar, Casa Automobilistica leader nel settore delle berline e vetture sportive di lusso.

Da oggi, tutti coloro che hanno acquistato o che acquisteranno una I-PACE, il SUV totalmente elettrico di Jaguar, riceveranno un voucher da utilizzare per le ricariche E-GAP, offerto dalla Casa Automobilistica.

“Per noi è un onore legarci ad un marchio così importante e prestigioso” commenta Francesco De Meo, head of marketing di E-GAP. “La mobilità elettrica cresce rapidamente, come l’offerta di veicoli elettrici che ormai non sono più soltanto utilitarie o veicoli di medie dimensioni. Il fatto che un brand come Jaguar proponga sul mercato un SUV totalmente elettrico come I-PACE, premiato come European & World Car of the Year 2019 nonché World Green Car 2019, conferma ulteriormente la direzione di marcia del settore della mobilità verde. La card di E-GAP permetterà ai clienti “green” di Jaguar di avere la comodità del nostro servizio in mobilità a portata di mano”.

“Jaguar Land Rover sempre pronta a cogliere nuove opportunità a favore della clientela, si lega ad un’innovativa start-up italiana come E-GAP, il primo operatore mobile di ricarica per veicoli elettrici”, commenta Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia. “La nostra avventura nella mobilità 100% elettrica è iniziata due anni fa con Jaguar I-PACE, una vettura che ci ha dato grandi soddisfazioni, sia in termini di premi e riconoscimenti vinti, sia in termini commerciali, piazzandosi nella Top Ten delle vetture elettriche più vendute in Italia nel 2019. Come Gruppo, continueremo a investire sempre più nel processo di elettrificazione della nostra gamma. La card di E-GAP permetterà ai nostri clienti, naturalmente molto esigenti, di godere di un servizio di ricarica on demand, nel momento in cui ne hanno bisogno e dove ne hanno bisogno”.

Lanciato a Milano a febbraio 2019 e in primavera anche a Roma, il servizio E-GAP verrà a breve esteso alle principali città italiane e ad altre 8 in Europa, scelte per la loro forte richiesta di veicoli elettrici: Parigi, Berlino, Londra, Stoccarda, Madrid, Amsterdam, Utrecht e Mosca.

