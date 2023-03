Jaguar Land Rover e Tata Technologies insieme per la trasformazione digitale dell’industria automobilistica

Jaguar Land Rover collabora con la Tata Technologies per accelerare la propria trasformazione digitale. L’obiettivo principale dell’accordo è la fornitura di un Enterprise Resource Planning (ERP) integrato end-to-end in grado di trasformare i moduli di produzione, logistica, catena di fornitori, finanza e acquisti dell’azienda, favorendo la condivisione dei dati e delle conoscenze tra i diversi reparti e fornitori. La nuova interfaccia utente intuitiva del pluripremiato software della Tata Technologies porterà stabilità nelle operazioni, migliorando la visibilità sia tra i team che per i fornitori.

L’ERP è la chiave per razionalizzare e consolidare le informazioni in tutte le aree principali delle attività. Grazie alla creazione di una home dedicata per i dati e i processi di gestione tra reparti, l’operatività di un’azienda può essere trasformata in modo significativo. Inoltre, i sistemi ERP sono in grado di aggregare, archiviare e interpretare i dati per fornire informazioni istantaneamente, consentendo alle aziende di rispondere a problemi, sfide e opportunità in modo agile e tempestivo.

La collaborazione con la Tata Technologies permette a Jaguar Land Rover di allinearsi ulteriormente con le società del Gruppo Tata nell’ambito della sua strategia Reimagine. La Tata Technologies ha oltre 30 anni di esperienza nell’ingegneria di prodotto e digitale, con una rete globale di 11.000 innovatori e clienti in 27 paesi.

La partnership con la Tata Technologies consentirà a Jaguar Land Rover di accelerare la trasformazione della propria infrastruttura ERP di base, fornendo l’efficienza e l’usabilità necessarie per il futuro e per i propri obiettivi di trasformazione. Questo accordo evidenzia anche la forza che dà il fatto di essere parte del Gruppo Tata nel raggiungere gli obiettivi della catena di approvvigionamento e delle operazioni industriali.

La trasformazione digitale di Jaguar Land Rover giocherà un ruolo fondamentale nel rendere l’azienda più agile nell’ambito di Reimagine, e nel realizzare il suo potenziale di leader tecnologico. La partnership con la Tata Technologies è un passo importante in questo percorso, perché consente all’azienda di compiere un altro passo fondamentale verso il panorama digitale nativo del cloud.

Oltre a stabilire un modello operativo standard, la Tata Technologies integrerà SAP S/4 HANA e SAP BTP con il software esistente, per aggiornare l’architettura di Jaguar Land Rover come parte della sua strategia di trasformazione digitale. Il pacchetto software SAP S/4 Hana rappresenta un passaggio dalle soluzioni ERP legacy a un moderno sistema basato su cloud, garantendo efficienza operativa e stabilità.

